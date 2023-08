【ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21】

CARE PRO(ケア プロ)超音波アイロン



リファ ストレートアイロン ミニ

数回使用しましたが、動作に全く問題はなく、状態も綺麗です。

KINUJO(絹女) ストレートヘアアイロン

箱も付けて発送いたしますので、よろしくお願いいたします。

ヘアアイロン



ヘアビューロン 7D Plus バイオプログラミング

■商品説明

【ヘアビューロン 3Dストレート】

美顔器から着想を得た美髪ケアアイテム。

dyson corrale✨スペシャルエディション

超音波×温熱×赤色LEDのトリプルアプローチで、サロン帰りのような美しいツヤ髪へ。

ReFa ビューテック ヘアアイロン/ ストレートアイロン



ReFa Beautech finger iron リファ フィンガーアイロン

■超音波×温熱×赤色LEDのトリプルアプローチ

リュミエリーナ HBRCL4D-GL-JP ヘアービューロン

1MHz(1秒間に100万回振動)の超音波が物質を振動させる力と約50℃に温まるヒーターの力を利用してトリートメント剤を毛髪内部に浸透させます。

リファビューティックストレートアイロン

さらに、LEDライトが赤色に点灯します。

【専用】ビューティック ストレートアイロン MTG ReFa BEAUTECH



【正規品】ヘアビューロン3D plus カールL

■トリートメントの浸透効率は約600%(※1)

ナノケア ストレートアイロン

手で塗るよりも、約600%トリートメント剤を毛髪内部に浸透させます。

KINUJO〜絹女〜 DS100

サロン帰りのような美しいツヤ髪へ。

ラディアントヘアアイロン35mm



クレイツイオン® エレメアレピF SSIE-G12PROF

■カラートリートメント成分の浸透・保持

リファ ビューテックストレートアイロン

ヘアーカラー剤(※2)、白髪染め(※3)と一緒に使えます。

【新品】ラディアント ヘアアイロン 28mm

色落ちを約300%抑制(※3)。さらに発色の良い、美しい染め上がりに。

★新品未開封★ヘアビューロン 4D Plus [ストレート]



ダイソン エアラップ コンプリート マルチスタイラー HS01

■お風呂で使える防水使用

KINUJO 絹女 ストレートアイロンDS100 シルクプレート ブラック

防水使用(IPX5)だから、お風呂で使用できます。

アドストDSスリムストレートアイロン ピンクモデル

普段のトリートメント中にシャインプロを追加するだけ。

《正規品》ヘアビューロン 3D Plus ストレート ヘアアイロン

コードレスなので、場所を選ばずどこでも使用できます。

電気バリブラシ セブンウェイブ



BOUTANIC ヘアアイロン ハワイ限定

■注意点/効果

リファ フィンガーアイロン

(※1)ビタミンB6水溶液に浸した毛束に超音波アイロン(本製品と同等の仕様)を1分間照射したものと、同様の毛束を手で1分間なでつけたものについて、コルテックス中のビタミンB6を測定時、超音波を1分間照射したものの方がビタミンB6が約6倍多く存在した。

ヘアビューロン 4D ストレートアイロン



CAREPRO ケアプロ 超音波アイロン

(※2)ブリーチ剤、パーマ剤は適さないのでご使用をお控えください。市販のカラー剤の使用方法に従って、髪にカラー剤を塗布した後、放置時間中に本製品をお使いください。

絹女 KINUJO キヌジョ



《ほぼ未使用》KINUJO 新品 絹女 ストレートアイロン ホワイトLM-125

(※3)トリートメント剤を塗布した後、超音波アイロン(本製品と同等の仕様)を2分間使用した白髪毛束と、手で2分間なでつけた白髪毛束を、それぞれ洗浄して乾燥させた後のコルテックス中の色素成分の残存量を測定時、本製品を使用した毛束の方が、色素成分が約3倍多く残存した。

ReFa ビューテックフィンガーアイロン 美品



KINUJO DS100 絹女ストレートアイロン

※本製品はストレートアイロンではございません。

ヘアビューロン4D Plus|バイオプログラミング ストレートアイロン 美髪ケア



正規 使用2回のみ!Refa リファビューティック ストレートアイロン

#ヤーマン

HAIRBEAURON 4DPlus STRAIGHT

#YA−MAN

misa様専用【28mm】ラディアント ストレートアイロン

#HC-21B

【新品同様】 ReFa MTG リファ ビューテック ストレート アイロン

#美品

ReFa リファ フィンガー ストレートアイロン ピンク

#ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21】数回使用しましたが、動作に全く問題はなく、状態も綺麗です。箱も付けて発送いたしますので、よろしくお願いいたします。■商品説明美顔器から着想を得た美髪ケアアイテム。超音波×温熱×赤色LEDのトリプルアプローチで、サロン帰りのような美しいツヤ髪へ。■超音波×温熱×赤色LEDのトリプルアプローチ1MHz(1秒間に100万回振動)の超音波が物質を振動させる力と約50℃に温まるヒーターの力を利用してトリートメント剤を毛髪内部に浸透させます。さらに、LEDライトが赤色に点灯します。■トリートメントの浸透効率は約600%(※1)手で塗るよりも、約600%トリートメント剤を毛髪内部に浸透させます。サロン帰りのような美しいツヤ髪へ。■カラートリートメント成分の浸透・保持ヘアーカラー剤(※2)、白髪染め(※3)と一緒に使えます。色落ちを約300%抑制(※3)。さらに発色の良い、美しい染め上がりに。■お風呂で使える防水使用防水使用(IPX5)だから、お風呂で使用できます。普段のトリートメント中にシャインプロを追加するだけ。コードレスなので、場所を選ばずどこでも使用できます。■注意点/効果(※1)ビタミンB6水溶液に浸した毛束に超音波アイロン(本製品と同等の仕様)を1分間照射したものと、同様の毛束を手で1分間なでつけたものについて、コルテックス中のビタミンB6を測定時、超音波を1分間照射したものの方がビタミンB6が約6倍多く存在した。(※2)ブリーチ剤、パーマ剤は適さないのでご使用をお控えください。市販のカラー剤の使用方法に従って、髪にカラー剤を塗布した後、放置時間中に本製品をお使いください。(※3)トリートメント剤を塗布した後、超音波アイロン(本製品と同等の仕様)を2分間使用した白髪毛束と、手で2分間なでつけた白髪毛束を、それぞれ洗浄して乾燥させた後のコルテックス中の色素成分の残存量を測定時、本製品を使用した毛束の方が、色素成分が約3倍多く残存した。※本製品はストレートアイロンではございません。#ヤーマン#YA−MAN#HC-21B#美品#ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 リファビューテック フィンガーアイロンradiant ヘアーアイロン 赤色新品未使用 ラディアントアイロン28㎜絹女 シルクプレート ストレートアイロン LM-125【正規品】 ヘアビューロン リュミエリーナ カール 3D Plus 34㎜ Lラディアント ミニ ヘアアイロン 9mm スリム【新品未使用】リファ フィンガーアイロン