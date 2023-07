◆アイテム

PHENOMENON

フェノメノン

◆カラー

グレー

◆サイズ

L

実寸

着丈約68cm

身幅約52.5cm

素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。

◆素材

ウール

◆状態

古着。

金具に多少擦り傷は有りますが、特に大きな傷や汚れは無し。

◆備考

PHENOMENONのメルトンウールPコートです。

インパクトの有る金ボタンやバックのプリーツ部分、裏地のクラゲの転写など、PHENOMENONらしさのあるスパイスの効いたアイテムです

温かみのあるメルトンボディで防寒性も抜群です 。

◆最後に

当方が扱うアイテムはユーズドになりますので、古着に御理解のある方のみ御購入をお願い致します。

他にもドメスティックブランドからハイブランドまで様々な古着やアイテムを取り扱っておりますので、興味のある方はこちらもご覧下さい。

#ミラニスタの古着

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

襟···ボタンダウン

季節感···冬

カラー···グレー

素材···ウール

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フェノメノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

