レア LP Oblique 限定版

限定盤レコード Rina Sawayama Rina リナ・サワヤマ Lp



希少 美盤 KISS レコード LP 6枚セット

67年に録音するもお蔵入りとなり結局80年代に入りリリースされた1枚。

2LP GIL SCOTT-HERON & BRIAN JACKSON

ピアノにはHerbie Hancockも参加しており、そのHerbie Hancock手掛けたミケランジェロ・アントニオーニによる名作映画「Blow Up」のテーマ曲A3「Theme From Blow Up」、柔らかなヴィブラフォンと流れるようなピアノが抜群の心地よさを演出するA1「Til Then」、スリリングなリズムに乗せキレのあるプレイを披露するB1「Subtle Neptune」等を収録。

Rocci&Ramirez The Playas Manual レコード



ベスト・オブ・ライブ! ジミー・クリフ LP 美品 サイン付

<状態>

Al.divino X Estee Nack – Nikola 新品未使用

・ジャケット

G-RAP / StreeThugs – Not To Be Fu•?ed 〜

→目立ったキズなし、帯良好

【当時物アナログLP●米国盤】ディーヴォ/生存学未来編 DEVO



【US 1st press】Exodus / Bonded by Blood

・盤面

DJ CAM QUARTET/ STAY LP盤

→目立ったキズなし、歪みなし、美盤、音とても良いです。

CAPTAIN BEEFHEART★Strictly Personal UK L



BERES HAMMOND,TERRY LINEN,BUJU BANTON



sick sick sinners シックシックシナーズ 10EP

<配送方法>

Jonathan Richman/Her Mystery〜/アナログLPレコード

らくらくメルカリ便(匿名・追跡あり)

レア‼️未使用 Spice 1 LP アルバム



PEELERS★Banished Misfortune UK Polydor F

郵送の際はジャケットの底抜け防止の為レコードをジャケットから出し、レコード専用ダンボールにて郵送させて頂きます。

NowThatIhaveTheAttentionWhatDoIDoWithIt?



ブラック・サバス/血まみれの安息日 LPレコード 帯付き(未使用)



CUPHEAD 4枚組 アルバム型レコード 完全限定生産 switch ゲーム

<その他>

RECORDセット HIP HOP R&B CLUB他 80枚

写真に写っているものが全てとなります。

buckshot tek&steele smif n wessun hiphop

当方ペット無し、禁煙環境です。

MR.BIG Bump ahead LPレコード オリジナル

あくまでも中古品となるため、NCNRでお願い致します。

cocoよしさん

簡易的なクリーニングはバランスウォッシャーとビスコを使用しています。

APOLLO BROWN & PLANET ASIA - Anchovies



テイラースウィフト 『long pond studio sessions』RSD

そのほか、ご質問などありましたらお気軽にコメントください。よろしくお願いします!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レア LP Oblique 限定版67年に録音するもお蔵入りとなり結局80年代に入りリリースされた1枚。ピアノにはHerbie Hancockも参加しており、そのHerbie Hancock手掛けたミケランジェロ・アントニオーニによる名作映画「Blow Up」のテーマ曲A3「Theme From Blow Up」、柔らかなヴィブラフォンと流れるようなピアノが抜群の心地よさを演出するA1「Til Then」、スリリングなリズムに乗せキレのあるプレイを披露するB1「Subtle Neptune」等を収録。<状態>・ジャケット→目立ったキズなし、帯良好・盤面→目立ったキズなし、歪みなし、美盤、音とても良いです。<配送方法>らくらくメルカリ便(匿名・追跡あり)郵送の際はジャケットの底抜け防止の為レコードをジャケットから出し、レコード専用ダンボールにて郵送させて頂きます。<その他>写真に写っているものが全てとなります。当方ペット無し、禁煙環境です。あくまでも中古品となるため、NCNRでお願い致します。簡易的なクリーニングはバランスウォッシャーとビスコを使用しています。そのほか、ご質問などありましたらお気軽にコメントください。よろしくお願いします!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VULFPECK / HILL CLIMBER レコード貴重 直筆サイン Bettye LaVette LP 2018美盤 高音質180g重量盤レコード チェット・ベイカー CHET BAKERジョンレノン IMAGINEイマジン 24ktゴールドディスク㋔ GANG STARR /HARD TO EARN /INSTRUMENTALPROMO ONLY THE WHITE STRIPES / ELEPHANTYoung Samurai 体道LITTLE JAMMER PROリトルジャマープロ 一式セット