【美品】 *美品*　ブルーレーベルクレストブリッジコットンポンチワンピース　36 ひざ丈ワンピース

☆【三陽商会正規品ブルーレーベルクレストブリッジ】コットンポンチワンピースです。

☆三陽商会正規製造番号【55J06-431-29】お写真4枚目タグ表記有

☆百貨店にて購入致しました。

☆定価25,300円

☆ハイクラスのクリーニング済みです☆

ご覧下さり有り難うございます。

こちらは百貨店に置いてあるカタログに掲載され大人気でしたコットンポンチワンピースです。店舗カタログに掲載があり一目惚れし購入し、ちびっこたちの幼稚園行事に数回着用しハイクラスのクリーニングをその都度しまして、クリーニング後、大切に保管していました。

今は元気一杯!な子育て真っ最中でワンピースの出番がなく大切に着て下さる方宜しくお願いします。

☆バックコンシャスなポンチワンピース

☆きれいめな印象のポンチ素材のワンピースです。

後ろ身頃のリボンとクレストブリッジチェックがガーリーな一枚です。

ウエスト部分は浮かせた仕様でセットアップ風デザインがポイントです。

▽特筆すべき中古品質の色あせ、毛羽立ち、脇スレ、穴あき、首周り汚れ、引っ掛けなどはなく中古品質としては良好です

▽数回の着用ですが人様により感じ方があろうかと1度でも袖を通すと多少の使用感はあろうかと思います。

▽中古品質で特筆すべき難はないですが、中古品質です

【▽※新品ではないので中古品質が気になる方はご購入お控えくださいね】

サイズは36のS

・身幅約91.6㎝(肩トップ位置~真っ直ぐ裾迄を計測)

・身幅約42.1㎝

・肩幅約33.1㎝

・ウエスト切り替え部分約36.3㎝

素人の採寸ですので気になる方はご購入お控えくださいね。

お素材はお写真4枚目タグ表記をご確認下さいね。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

