満点の BTS Being サイン入り K-POP/アジア

⚠️最終値下げ⚠️

ご覧頂きありがとうございます。

こちらの商品は期間内にBEアルバム購入し抽選で500名様にインタビューフォトブックが当選しその内100名が直筆サインが当たるというもので当選し入手したものになります。

BTS JAPAN FCにて当選しました。

出回りも少なく非売品で貴重な為、この様な値段設定にさせて頂いております。

お値下げ交渉は受け付けませんのでご了承ください。

入手後、開封し何度か読み、オタ活等で持ち歩いてしまっていた為、角が丸くなってしまっていたり汚れてしまっておりますので、ご了承頂ける方のみご購入お願いします。

プチプチと濡れ防止の梱包して発送を考えております。

即購入可能です。

購入の際は取引メッセージまたはコメントにて一言お声掛け頂けますと幸いです。

【検索用】

トレカ インタビューフォトブック 当選品 非売品

BTS BT21

キムナムジュン キムソクジン ミンユンギ チョンホソク パクジミン キムテヒョン チョンジョングク

RM JIN SUGA JHOPE JIMIN V JUNGKOOK

KOYA RJ SHOOKY MANG CHIMMY TATA COOKY

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

