ベータ LT レディースです。ロゴがプリントタイプのもので古いモデルになります。

レディース出品者は少ないので、ジャストで着たい方へ。

ARC'TERYX アークテリクス BETA LT

着丈67センチ 身幅45センチ 袖丈60程度

170センチの方で着丈はジャストだと思われます。

身幅が狭いのでお気をつけ下さい。

3ヶ月前にNIKWAXを使用しており、撥水性はあります。

目立った傷や汚れは見受けられませんが、

人の手に渡っている商品ですので、ご理解ください、

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

