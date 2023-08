公式の店舗 ダイヤモンド k18 ネックレス カットボールチェーン　5.83g 0.30ct ネックレス

k18ダイヤモンドネックレスです。

●素材 k18

●重さ 5.83g

●長さ 約41㎝

●ダイヤ石目 0.30ct

カットボールチェーンもグラデーションになっており、首元から徐々に大きくなり、その流れでダイヤモンドもグラデーションになっております。

トータル0.30ctあるダイヤモンドは無色透明です。

女性らしく優しいカーブでデコルテを華やかにしてくれます。

特に目立つキズ汚れは御座いません。

一般的な使用によるスレがある程度です。

画像をご確認の上、ご検討下さいませ。

#ネックレスg

iware

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

