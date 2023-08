中古

adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra

アディダス イージーブースト ゼブラ

型番 CP9654

サイズ 27.5cm

状態

大きな汚れはありませんが

全体的に使用感あります。

写真6枚目~9枚目をご確認下さい。

綺麗な中古だと思いますが

神経質な方はご遠慮下さい。

☆スニーカー他にも出品しております。

#adidas

#Yeezy

#adidasYeezy500Blush

#offwhite

#オフホワイト

#VIRGILABLOH

#THETEN

#FRAGMENTDESIGN

#フラグメントデザイン

#nike

#720

#airmax

#nikesb

#Jordan

#dunk

#ジョーダン

#ダンク

#NIKE

#UNDEFEATED

#sacai

#yeezy

#jordan

#travis

#supreme

#ギャルソン

#GDC

#ガールズドントクライ

#dior

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

