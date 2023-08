SNKRS 当選品 正規品です。

Nike Dunk High ナイキ ダンク ハイ ブルーチル 27

中身確認、撮影の為、一度開封しただけです。

デザインが気に入って購入しましたが自分の服装に似合わない為出品しました。

NIKEの外箱に入れて発送します。

着いた時に既に少し箱の蓋が凹んでいました。

完品をご希望の方はご遠慮ください。

すり替え防止のため、返品交換不可です。

#NIKE

#AIRJORDAN1

#BlackCement

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

