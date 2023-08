【商品説明】

ステイトオブエスケープ トートバッグ イエロー ポーチ付 A4収納可 肩掛け

H(縦/高さ):約20cm

W(横/幅):上側約34cm、下側24.5cm

D(厚さ/奥行き):約14cm

持ち手:ハンドル 約43cm〜(ピンホールがある方のベルトで最長)48cm

色:グレージュ

素材:レザー

ファスナーポケット:1ヶ所

付属品:保護袋

【状態ランク】

状態ランク:BA

S:新品・未使用or未使用に近い

A:目立った傷や汚れなし

AB:目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA:やや傷や汚れあり

B:やや傷や汚れあり

BC:やや傷や汚れありor傷や汚れあり

C:傷や汚れあり

D:全体的に状態が悪い

【商品詳細】

全体的に使用感があります。

ファスナーの開閉はスムーズです。

留め具の開閉に問題はありません。

素材のベタつきはありません。

表面にスレと汚れ、型崩れがあります。

金属部分全体にキズとメッキ剥がれがあります。

上記ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使いいただける商品です。

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他発送方法はお受けしかねますので、ご了承ください。

EN 15-264

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

