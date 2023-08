・CONNETT FISHING FLEECE PANTS

"One Size Fits All"

ウェスト70-102cm

股下66cm

総丈99cm

ワタリ36cm

裾幅20cm

※ウェストはゴム入り、紐で調整が可能です。

※上記実寸は平置き・手計測となり、1-2cm程の固体差が見られる場合がございますのであくまでも目安としてお考え下さい

肉厚なPOLARTEC®︎ 200 SERIESを使用したフリースパンツ。

POLARTEC®︎を使えるのはすごく嬉しいです。

Made in Japanでいつも通りの仕上がりです。

綺麗に履きたいので裾にはゴムとかは入れずアウトドア以外のシーンでも上品に履けます。

Made in Japan

Beige(ベージュ)

カラー···ベージュ

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

シルエット···テーパード

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワンエルディーケーセレクト 商品の状態 未使用に近い

・CONNETT FISHING FLEECE PANTS"One Size Fits All" ウェスト70-102cm股下66cm総丈99cmワタリ36cm裾幅20cm※ウェストはゴム入り、紐で調整が可能です。※上記実寸は平置き・手計測となり、1-2cm程の固体差が見られる場合がございますのであくまでも目安としてお考え下さい肉厚なPOLARTEC®︎ 200 SERIESを使用したフリースパンツ。POLARTEC®︎を使えるのはすごく嬉しいです。Made in Japanでいつも通りの仕上がりです。綺麗に履きたいので裾にはゴムとかは入れずアウトドア以外のシーンでも上品に履けます。Made in JapanBeige(ベージュ)カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地シルエット···テーパード季節感···秋、冬

