大人気新作 調光レイバン　キムタク　ウェイファーラー　RB2140F 901/5F サングラス/メガネ

木村拓哉さんがプライベートで着用されており、

GIANNI VERSACE サングラス MOD.S 62 COL.18L

Instagramにアップしているモデルになります。

アヤメ眼鏡 SPIKE 47022

調光レンズは紫外線（太陽光）によって色が変わるレンズです

マーク&ロナ × SALT サングラス HENRY 定価33000円 DBR

【フレームカラー】ブラック

フォーナインズ 999.9 メガネ TW-46T 定価40,700円 未使用品



TOM FORD トムフォード TF5506-F 001 アジアンフィット

【レンズカラー】フォトクロミックグレー 調光レンズ

BURBERRY バーバリー サングラス ノバチェック 専用ケース付 男女兼用



william BK EFFECTOR×DEAR FROM

【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）

オークリー ハーフジャケット



mamy*※プロフ見て下さい。 様専用☆OAKLEYサングラス 男女兼用

【紫外線透過率】1.0%以下

新品正規品 レイバン RB5345D 2000 グレーレンズ付 サングラス



オークリー クロスリンク

【サイズ】レンズ 52㎜ 鼻幅22mm テンプル150mm

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 未使用に近い

木村拓哉さんがプライベートで着用されており、Instagramにアップしているモデルになります。調光レンズは紫外線（太陽光）によって色が変わるレンズです【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】フォトクロミックグレー 調光レンズ【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）【紫外線透過率】1.0%以下【サイズ】レンズ 52㎜ 鼻幅22mm テンプル150mm

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 未使用に近い

SAINT LAURENT サンローラン BOLD 1 サングラスnWo サングラス 新品 未使用 蝶野 プロレス nwo wweたつ様専用No.1801+メガネ TOM FORD【度数入り込み価格】Ray-Ban レイバン サングラス Ray-Ban rb4258f