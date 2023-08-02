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大人気新作 調光レイバン　キムタク　ウェイファーラー　RB2140F 901/5F サングラス/メガネ

商品の説明

木村拓哉さんがプライベートで着用されており、
GIANNI VERSACE サングラス MOD.S 62 COL.18L
Instagramにアップしているモデルになります。
アヤメ眼鏡　SPIKE 47022
調光レンズは紫外線（太陽光）によって色が変わるレンズです
マーク&ロナ × SALT サングラス HENRY 定価33000円 DBR
【フレームカラー】ブラック
フォーナインズ　999.9　メガネ　TW-46T　定価40,700円　未使用品

TOM FORD トムフォード TF5506-F 001 アジアンフィット
【レンズカラー】フォトクロミックグレー　　調光レンズ
BURBERRY バーバリー サングラス ノバチェック 専用ケース付 男女兼用

william BK EFFECTOR×DEAR FROM
【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）
オークリー ハーフジャケット

mamy*※プロフ見て下さい。 様専用☆OAKLEYサングラス　男女兼用
【紫外線透過率】1.0%以下
新品正規品 レイバン RB5345D 2000 グレーレンズ付 サングラス

オークリー クロスリンク
【サイズ】レンズ 52㎜　鼻幅22mm テンプル150mm

SAINT LAURENT サンローラン　BOLD 1　サングラス

商品の情報

ブランドレイバン
商品の状態未使用に近い

nWo サングラス　新品　未使用　蝶野　プロレス　nwo wwe

たつ様専用No.1801+メガネ　TOM FORD【度数入り込み価格】

Ray-Ban レイバン サングラス Ray-Ban rb4258f
木村拓哉さんがプライベートで着用されており、Instagramにアップしているモデルになります。調光レンズは紫外線（太陽光）によって色が変わるレンズです【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】フォトクロミックグレー　　調光レンズ【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）【紫外線透過率】1.0%以下【サイズ】レンズ 52㎜　鼻幅22mm テンプル150mm

商品の情報

ブランドレイバン
商品の状態未使用に近い

大人気新作 調光レイバン　キムタク　ウェイファーラー　RB2140F 901/5F サングラス/メガネ

47分钟前

大人気新作 調光レイバン　キムタク　ウェイファーラー　RB2140F 901/5F サングラス/メガネ

¥11,300 ¥9,605

(税込) 送料込み
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出品者

c8ea59

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コメント (17)

c8ea59
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キムタクレイバン調光サングラス【通販】2140F-901-5F-S52/正規販売店

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木村拓哉さん着用の調光サングラス】レイバン WAYFARER RB2140-F 901

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キムタクレイバン調光サングラス【通販】2140F-901-5F-S52/正規販売店

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Amazon | レイバン サングラス RAYBAN 調光レンズ ウェイファーラー

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ソフトパープル レイバン 調光ウェイファーラー RB2140F 901/5F 52

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新品 レイバン 調光サングラス RB2140F-901/5F-54サイズ ①木村拓哉

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