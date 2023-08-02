大人気新作 調光レイバン　キムタク　ウェイファーラー　RB2140F 901/5F サングラス/メガネ

木村拓哉さんがプライベートで着用されており、
GIANNI VERSACE サングラス MOD.S 62 COL.18L
Instagramにアップしているモデルになります。
アヤメ眼鏡 SPIKE 47022
調光レンズは紫外線（太陽光）によって色が変わるレンズです
マーク&ロナ × SALT サングラス HENRY 定価33000円 DBR
【フレームカラー】ブラック
フォーナインズ 999.9 メガネ TW-46T 定価40,700円 未使用品
TOM FORD トムフォード TF5506-F 001 アジアンフィット
【レンズカラー】フォトクロミックグレー 調光レンズ
BURBERRY バーバリー サングラス ノバチェック 専用ケース付 男女兼用
william BK EFFECTOR×DEAR FROM
【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）
オークリー ハーフジャケット
mamy*※プロフ見て下さい。 様専用☆OAKLEYサングラス 男女兼用
【紫外線透過率】1.0%以下
新品正規品 レイバン RB5345D 2000 グレーレンズ付 サングラス
オークリー クロスリンク
【サイズ】レンズ 52㎜ 鼻幅22mm テンプル150mm
SAINT LAURENT サンローラン BOLD 1 サングラス
nWo サングラス 新品 未使用 蝶野 プロレス nwo wwe
たつ様専用No.1801+メガネ TOM FORD【度数入り込み価格】
Ray-Ban レイバン サングラス Ray-Ban rb4258f
木村拓哉さんがプライベートで着用されており、Instagramにアップしているモデルになります。調光レンズは紫外線（太陽光）によって色が変わるレンズです【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】フォトクロミックグレー 調光レンズ【可視光線透過率】34.53%（濃度65.47%最高値）【紫外線透過率】1.0%以下【サイズ】レンズ 52㎜ 鼻幅22mm テンプル150mm