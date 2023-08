５５％以上節約 YES 【新品未開封】稀少 /Steve Remixes Wilson 洋楽

即購入OK、早い者勝ちでお願い致します

新品未開封です

YES

Steven WilsonによるYESのリミックス・アナログレコード、ボックスセットが登場!

ロジャー・ディーンによる新装ジャケットもたまらない6枚組180グラム重量盤アナログ・ボックス・セットが登場!

◆スティーヴン・ウィルソンによるリミックスは、今までBlu-ray Audio/DVD Audioのフォーマットで発表されていたのみとなっているため、アナログ化は今回のボックス・セットが初となる。

◆このボックス・セットに関してさらに特筆すべき点は、もはやイエスの代名詞とも言えるロジャー・ディーンによるアートワークだ。このボックス・セットのために書き下ろされた新たなアートワークを使用しているほか、各アルバムのジャケットも今回の新装版音源に伴い、それぞれ新たな絵柄が使用されているのだ。『CLOSE TO THE EDGE』と『TALES FROM TOPOGRAPHIC OCEANS』は全く新しいコンセプトを持つジャケットが採用されており、残りの3作品に関しても、新たにアレンジが施されたジャケットが採用されているのだ。

THE YES ALBUM / サード・アルバム

FRAGILE / こわれもの

脱退したトニー・ケイに替わり、リック・ウェイクマンが加入した事により黄金のメンバー構成となった。 全9曲のうち、バンドとしての演奏が4曲、メンバーのソロが5曲という変則的な構成になっている。 シングル「ラウンドアバウト」も全米でヒットし、世界中にイエスの名を知らしめた記念碑的な作品。 1971年作品。

CLOSE TO THE EDGE / 危機

イエスの最高傑作。全3曲という大作指向、演奏技術の結晶、形而上的な歌詞など、プログレッシヴ・ロックを代表するコンセプト・アルバムとして今も聴き継がれている1枚。予約だけでゴールド・ディスクを獲得した、イエス最大のヒット作品。 ロジャー・ディーンによる美しいアートワークも話題となった。 1972年作品。

Tales From Topographic Oceans / 海洋地形学の物語

RELAYER / リレイヤー

プログレッシブロック

キングクリムゾン

ピンクフロイド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

