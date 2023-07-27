無料発送 0222 美品 電池良好 MacBook Air 11インチ Mid 2013 ノートPC

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MacBookAir 11-inch 2013年モデル / 4GB / 128GBメルカリルールの沿い、即購入歓迎で購入者優先です。ご質問無ければそのまま購入下さい。メーカー名：Apple型番：MacBook Air Ci5-1300macOS：Big Surバージョン：11.6.8充放電回数：137回 正常RAM：4GBSSD：128GB液晶：11.6インチシリーズ名：A1465シリアル：C02MC2YDFN7付属品：本体のみ◇外観状態画面→綺麗キーボード→綺麗track pad→綺麗外装→若干の小傷はありますが概ね綺麗写真で参照お願い致します。一通りの動作確認を行なっておりますので、問題なくご利用頂けます。0222

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