伝説のイーストコーストRapグループのWU-TANG CLANのヴィンテージtシャツになります。

こちらは90年代のものでフロントはウータンロゴとStraight From The Grains Of The Wu Tang Soil, Shaolin New York

のプリントがあり首元から近いバックにはウータンロゴのプリントが施されております。

ホワイトのボディにレッドでStraight From The Grains Of The Wu Tang Soil, Shaolin New Yorkとロゴが入っているものは大変貴重です。

またディーラーの方がこちらをWU TANG CLANのホームタウンであるニューヨークのスタテンアイランドで直接入手しためバックグラウンドも含め素晴らしい1着です。

size XL

着丈 約71cm

肩幅 約57.5cm

身幅 約59m

袖丈 約24cm

素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。

購入後に保管しておりましたので購入時と状態は変わりませんが購入時から所々ホールがございましたのでその旨ご了承ください。

ヴィンテージですのでヴィンテージにご理解の程お願いいたします。

全て一度人に渡ったものなので中古または新中古にご理解の程お願いいたします。

ご購入前にプロフィールご確認お願いいたします。

#vintage #vintagetee #vintagetshirt #travisscott #asaprocky #kanyewest #SnoopDog #snoopdog #Snoopdog #スヌープドッグ #ラップt #raptee #ヴィンテージ #ヴィンテージtシャツ

他の方が当方の写真や説明文また実寸と着用回数(商品状態)をコピーして使っている事があります。

当方がコピーする事はありませんのでご注意ください。また当方の説明文などの使用はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 未使用に近い

