かわいい新作 SIGMA APO120-400F4.5-5.6DG OS HSM/ニコン レンズ(ズーム)

SIGMA APO120-400F4.5-5.6DG OS HSM/N

ニコンFマウント用の大口径望遠ズームです。

レンズ口径は77ミリ。

若干使用感ありますが、傷も少なくわりと綺麗です。

レンズは多少チリ、ホコリありますがクモリやカビは見当たりません。綺麗な状態です。

カメラにつけて動作チェックしました。AFもズーム操作も問題ないです。

手ぶれ補正も作動してます。ちょっと前のレンズなので、最近の手ぶれ補正よりモーター音が大きいです。シグマ公式からも同様のアナウンスがありますので仕様としてご了承下さい。

写真にあるように三脚座に傷や擦れあります。

手頃な価格で大口径望遠ズームレンズ探してる方におすすめです。

付属品は写真に写ってるレンズフード、前後キャップになります。

USED品にご理解いただける方の購入をお願いいたします。

ご不明な点やご質問ございましたらコメントお願いいたします。

AF機構有無: AF

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): ニコン Fマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#シグマ

#SIGMA

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

