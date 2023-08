◾︎ ご覧いただきありがとうございます!

LOUIS VUITTON ルイヴィトンメンズTシャツポケットモノグラムTシャツ

◾︎ 新品未使用

◾︎ 全部実物撮影です

◾︎ 発送時間: 当日発送✨

◾︎ LOEWE Tシャツ fire

ロエベとジブリの最後のコラボレーション

LOEWE×ハウルの動く城カプセルコレクション

カルシファー刺繍Tシャツ

◾︎ 材質:綿

◾︎ 成分含有量:96%(含む)―100%(含まない)

◾︎ 流行要素:刺繍ポケット

◾︎ 衣装版タイプ:レギュラータイプ

◾︎ スタイル:個性的なストリートヒップホップ

◾︎ 袖丈:半袖

◾︎ カラー:丸首

◾︎ 発売時期:2023春の新製品

◾︎ カラー:ブラック / 青い炎の刺繍

◾︎ タグ·袋付き!

◾︎ サイズ:M

◾︎ 着丈:約71cm 肩幅:約48cm 身幅:約57cm 袖丈:約22cm バスト:約112cm

◾︎ 平置で計測。多少の誤差はご容赦ください。

その他のサイズ #milon_le ←こちらをクリック ♪

※ 撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。

※ こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入)となります。

※ また、自宅保管、素人検品ですのでご了承下さい。

※ 国内正規品と仕様が異なる場合があり、 が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。

※ 全て検品済みで特に問題ありません。安心して購入できます

※ ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします

#LOEWE

#ロエベ

#Tシャツ

#2023春の新製品

#刺繍Tシャツ

#Sサイズ

#Mサイズ

#Lサイズ

YS-82

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

