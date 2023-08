大人気のモンベル 寝袋 です!

【快適温度】0℃

【使用可能温度】-10℃

※スリーピングバッグサーマルチャートより

適応身長:〜183cm

グースダウン 90% スモールフェザー 10%

「メーカー品番」

1121214

「付属品」ストリージバッグ

スリーピングバッグなど中綿入りアイテムの長期間保管用バッグ。ロフトの回復力低下を防ぎます。ほこりが入らないタフタタイプ。

直径約27.5cm

長さ約70cm

通常は、白のストリージバッグに入れてふくらませた状態でダウンが痛まないように保管しています。

キャンプで1、2回使用したのみの美品ですが、中古品ですのでダウンの抜けは多少はあるかとは思いますが、まだまだ使用には問題ありません。

中古品につき、神経質な方は購入ご遠慮下さい!

アウトドア用寝具...寝袋・シュラフ

商品の情報 ブランド モンベル 商品の状態 未使用に近い

大人気のモンベル 寝袋 です!スパイラルダウンハガー#3スリーシーズン対応モデル保管状態よく、写真のようにふかふかです。お届けの際はスタッフバッグにいれて発送しますので、しばらく広げておくことで、ふかふかが戻ります。軽く外干しするとよりふかふかになります。ジッパーは右側のレギュラータイプカラーは、ライムグリーンです。写真でご確認ください。これからの時期に1番需要ある寝袋です。汎用性に優れ夏の高山から冬の低山登山やキャンプ、真冬の車中泊まで、一年を通して使用できるモデルです。モンベル マミー型 寝袋 モンベル マミー型 シュラフ「商品詳細」【快適温度】0℃【使用可能温度】-10℃※スリーピングバッグサーマルチャートより適応身長:〜183cmグースダウン 90% スモールフェザー 10%「メーカー品番」1121214「付属品」ストリージバッグスリーピングバッグなど中綿入りアイテムの長期間保管用バッグ。ロフトの回復力低下を防ぎます。ほこりが入らないタフタタイプ。直径約27.5cm長さ約70cm通常は、白のストリージバッグに入れてふくらませた状態でダウンが痛まないように保管しています。キャンプで1、2回使用したのみの美品ですが、中古品ですのでダウンの抜けは多少はあるかとは思いますが、まだまだ使用には問題ありません。中古品につき、神経質な方は購入ご遠慮下さい!アウトドア用寝具...寝袋・シュラフ

