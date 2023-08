★稀代の落語家・立川談志が遺した珠玉の高座の中から、最円熟期の名演ばかりをあつめたブルーレイ集『談志独演会~一期一会~』を編集いたしました。全8集16演目の内、前半4集の8演目を収納したブルーレイ・ボックスは、12月4日に単品1~4集と同時発売。後半4集の8演目を収納したブルーレイ・ボックスは、来年6月に単品5~8集と同時発売いたします。

★『伝統を現代に』、『落語とは、人間の業を肯定する』、『いい落語には、江戸の風が吹く』、等々、数々の名言を遺し、時代と観客、そして稀代の演者である立川談志との関係性を、『一期一会』と云い現わした立川談志の愛おしい高座の数々を、どうぞ、こころゆくまでご堪能ください。

第1集

『田能久』ヨコスカベイサイド・ポケット2008/1/12

『居残り佐平次』町田市民ホール2004/3/27

第2集

『大工調べ』相模原南市民ホール2007/3/26

『富久』東京厚生年金会館2003/1/25

第3集

『権助提灯』よみうりホール2006/12/19

『文七元結』よみうりホール2006/12/19

第4集

『へっつい幽霊』海老名市市民会館2007/1/12

『らくだ』三鷹市公会堂2003/10/4

★百年先まで語り継がれる稀代の落語家・立川談志が遺した珠玉の高座、待望の映像化!

「伝統を現代に」、「落語とは人間の業の肯定」、「イリュージョン」、「江戸の風」、数々の名言を遺し、時代と観客、そして演者との関係性を、「一期一会」と云い現わした立川談志の愛おしい高座の数々を、どうぞ、こころゆくまでご堪能ください。

★天才の未練は、実を結ぶ。立川談志の神髄、ここにあり。――サンキュータツオ――

第5集

演目 1 『ぞろぞろ』

演目 2 『紺屋高尾』

第6集

演目 1 『付き馬』

演目 2 『妲己のお百~狸賽』

第7集

演目 1 『青龍刀権次ダイジェスト~粗忽長屋』

演目 2 『木乃伊取り』

第8集

演目 1 『千早ふる』

演目 2 『芝浜』

【状態】

中古品のため多少使用感があります。

動作確認済みです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

