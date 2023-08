数ある商品の中から古着屋おにゃんこぽんを閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

#古着屋おにゃんこぽん

こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫商品名

⚫ポイント

レアなコラボモデル!取扱注意のセンター刺繍ロゴパーカーになります!

フードにも取扱注意の刺繍が入り、スリーブにはチェッカーフラッグプリント入りです^^

ブラックアイパッチ

リバティーウォーク

コットン スウェット素材

刺繍ロゴタグ

プルオーバー

⚫状態 中古

目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

⚫カラー

グレー 灰色

イエローゴールド ブラック 刺繍

⚫サイズ

L(着丈68cm、身幅63cm、肩幅56cm、袖丈65cm)

↓こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!

#古着屋おにゃんこぽん

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

