【セール】 半袖カットソー バレンシアガ 100周年記念ポリティカルキャンペーンロゴ S 紺 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

○商 品

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○デザイン

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胸と背中にロゴがあります。

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シンプルですが、かっこいいです。

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○状 態

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新品未使用です

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○寸 法

美品 45R 45rpm ゴマデニム カットソー ブラウス インディゴ加工 2

サイズM（Lサイズ相当くらいのゆったりさです。）

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肩幅約55

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身幅約57

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着丈約76

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※実寸ですが、素人によるものですので細部の誤差はお許し下さい。

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折り畳んでの発送となりますので、畳みジワ等が付く場合がございます。ご了承下さいませ。

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★不明な点がありましたらコメントをしてい頂けたらと思います。

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ネック···Uネック

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季節感···春、夏、秋

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

○商 品バレンシアガ BALENCIAGAカットソー トップス Tシャツ 半袖黒 ブラック ロゴ バックプリント 2017メンズ ゆったり ゆるダボ○デザイン言わずと知れた大人気デザインのTシャツです。胸と背中にロゴがあります。シンプルですが、かっこいいです。○状 態新品未使用です○寸 法サイズM（Lサイズ相当くらいのゆったりさです。）肩幅約55身幅約57着丈約76※実寸ですが、素人によるものですので細部の誤差はお許し下さい。折り畳んでの発送となりますので、畳みジワ等が付く場合がございます。ご了承下さいませ。#ポチポチのメンズ商品はこちら★不明な点がありましたらコメントをしてい頂けたらと思います。ネック···Uネック季節感···春、夏、秋袖丈···半袖カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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