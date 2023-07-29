【セール】 半袖カットソー バレンシアガ 100周年記念ポリティカルキャンペーンロゴ S 紺 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

○商 品
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○デザイン
YOKOCHAN ハーフスリーブラッフルレイヤーカットソー Tシャツ 38
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胸と背中にロゴがあります。
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シンプルですが、かっこいいです。
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○状 態
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新品未使用です
miumiu ミュウミュウ ボーダー トップス 新品タグ付き
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○寸 法
美品 45R 45rpm ゴマデニム カットソー ブラウス インディゴ加工 2
サイズM（Lサイズ相当くらいのゆったりさです。）
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肩幅約55
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ヒグチユウコ GUCCI Tシャツ 猫 チルドレンですが、大人も着用可能
※実寸ですが、素人によるものですので細部の誤差はお許し下さい。
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折り畳んでの発送となりますので、畳みジワ等が付く場合がございます。ご了承下さいませ。
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ネック···Uネック
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季節感···春、夏、秋
タグ付 スポーツマックス イチゴ
袖丈···半袖
ポロラルフローレン セーター半袖ニットpolo
カラー···ブラック
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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○商 品バレンシアガ BALENCIAGAカットソー トップス Tシャツ 半袖黒 ブラック ロゴ バックプリント 2017メンズ ゆったり ゆるダボ○デザイン言わずと知れた大人気デザインのTシャツです。胸と背中にロゴがあります。シンプルですが、かっこいいです。○状 態新品未使用です○寸 法サイズM（Lサイズ相当くらいのゆったりさです。）肩幅約55身幅約57着丈約76※実寸ですが、素人によるものですので細部の誤差はお許し下さい。折り畳んでの発送となりますので、畳みジワ等が付く場合がございます。ご了承下さいませ。#ポチポチのメンズ商品はこちら★不明な点がありましたらコメントをしてい頂けたらと思います。ネック···Uネック季節感···春、夏、秋袖丈···半袖カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）