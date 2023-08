NEIGHBORHOOD WIND AND SEA

NEIGHBORHOODXWDS OMBRE CHECK SHIRT LS

オンブレチェック柄にシャギー起毛をかけたネルチェックシャツ。

バイアス使いのバックヨークとチェストポケット。

背面にグラフィックをラバープリント。

前立てにコラボレーションネームを付属。

WIND AND SEAとのコラボレーションモデル。

これからの季節にぴったりです!是非どうぞ!

■■■ ご注意 ■■■

24時間以内のお支払いが可能な方のみ購入をお願いいたします。

大幅な値下げの交渉コメントは削除させて頂きます。(値下げは出品者の裁量で行っておりますのでご了承下さい)

■■■ 商品について ■■■

新品未使用

カラー : GRAY ( グレー )

サイズ : XL ( 着丈79 身幅68.5 肩幅60.5 袖丈61.5 )

購入 : WIND AND SEAオンライン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィンダンシー 商品の状態 新品、未使用

