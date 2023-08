SIZE /

肩幅 ーcm

身幅 57cm

裄丈 48cm

総丈 90cm

MATERIAL /

素材表記なし:cotton and linen

※サイズについてはNEWSページをご参照ください。

※平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承下さい。

【MEMO】

ヨーロッパからヴィンテージの

チュニックが届きました*

恵里とボタンラインには

赤色の刺繍が施された素敵なデザインです^^

胸元にはフランスアンティークらしい

イニシャル刺繍が施されています。

柔らかめのコットン&リネン素材で

着心地がとても良いです☆彡

チュニックのような丈感なので、

スカートやパンツなどと合わせるのがおすすめ◎*゜

【 CONDITION:B 】

古着ならではのくたっとした使用感があります。

リネン素材の繊維感、シワ感等がありますが良い味わいに。

右横に薄いグレーっぽい跡が2箇所ほどありますがわかりにくいです。画像参照

【 CONDITION RANK 】

S ほぼ新品。美USEDの商品。

A 若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。

B 使用感はあるが、目立つダメージはない。

C 使用感と部分的に目立つダメージがあり。

D 過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

N 新品、展示品、デッドストックなど。

古いものに関する状態の確認、最低限のリペアなどは行っておりますが、ヴィンテージならではの使用感や、生地のしわ、色褪せ、小さなほつれなどは、古いものの良さとして提案しており、目立たない部分では見落としがある可能性もございます。その点に関しては、ご理解の上ご購入をお願い致します。

【 返品 / 交換について 】

ご購入後のご返品・交換対応は行っておりません。

気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせの上、お求めいただけますと幸いです。

【 モデル サイズについて 】

モデル 158cm

SIZE / M size相当【 dress 】肩幅 ーcm 身幅 57cm裄丈 48cm総丈 90cmMATERIAL / 素材表記なし:cotton and linen※サイズについてはNEWSページをご参照ください。※平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承下さい。【MEMO】ヨーロッパからヴィンテージのチュニックが届きました*恵里とボタンラインには赤色の刺繍が施された素敵なデザインです^^胸元にはフランスアンティークらしいイニシャル刺繍が施されています。柔らかめのコットン&リネン素材で着心地がとても良いです☆彡チュニックのような丈感なので、スカートやパンツなどと合わせるのがおすすめ◎*゜【 CONDITION:B 】古着ならではのくたっとした使用感があります。リネン素材の繊維感、シワ感等がありますが良い味わいに。右横に薄いグレーっぽい跡が2箇所ほどありますがわかりにくいです。画像参照【 CONDITION RANK 】S ほぼ新品。美USEDの商品。A 若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。B 使用感はあるが、目立つダメージはない。C 使用感と部分的に目立つダメージがあり。D 過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。N 新品、展示品、デッドストックなど。【 こちらのアイテムは、古いものです 】古いものに関する状態の確認、最低限のリペアなどは行っておりますが、ヴィンテージならではの使用感や、生地のしわ、色褪せ、小さなほつれなどは、古いものの良さとして提案しており、目立たない部分では見落としがある可能性もございます。その点に関しては、ご理解の上ご購入をお願い致します。【 返品 / 交換について 】 ご購入後のご返品・交換対応は行っておりません。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせの上、お求めいただけますと幸いです。【 モデル サイズについて 】モデル 158cm

