#毎日発送のメルカメラ

【美品】Ai-S Nikkor 28mm F2.8



CONTAX Carl Zeiss PlanarT* 50mm F1.4



ニコン メディカルニッコール レンズと電源ユニットセット

■オリンパス テレコンバーターx1.4 MC14



SAMYANG 14mm F2.8 キャノンEFマウント 単焦点広角レンズ



分解清掃済 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ 9



フジノンレンズ GF45mmF2.8 R WR

PENTAX TAKUMAR 6×7 90mm F2.8



美品☆キャノン canon 24mm F2.8☆パンケーキレンズ☆単焦点レンズ☆



【美品】Sony FE 55mm f1.8 ZA単焦点レンズ



中一光学 SPEEDMASTER 35mm F0.95 II SONY用

今回ご紹介する商品は・・・

Nikon Reflex-Nikkor 500mm f8 ミラーレンズ



希少良品KOMURA 105mm F/2 ライカL39レンズ



FUJIFILM XF56mmF1.2 R + LH-XF23

★★★Tokina atx-m 56mm F1.4 X★★★

Contax Carl Zeiss Biogon T* 28mm f/2.8



富士フイルム FUJINON XF56mm F1.2R

※FUJIFILM Xマウント用です!!

[ムジニー様]Sigma Art 40mm f1.4 DG HSM Sony



OLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-W 28mm f2.8



SONY E 50mm F1.8 OSS ブラック【ほぼ新品】



SONY 単焦点レンズ SEL35F14 GM



SIGMA(シグマ) 135mm F1.8 DG HSM ソニーEマウント

SONY E 30mm F3.5 Macro SEL30M35



TAMRON (eマウント)28-75mm F2.8 Di III VXD G2

・とっても嬉しいキレイなコンディション♪

SIGMA 85mm F1.4 DG DN Art Sony Eマウント



中一光学 フォーカルレデューサー Lens Turbo II EF-FX

・F1.4と明るいから暗い室内でも安心♪

軽量 Canon レンズ キャノン 単焦点 EF 50mm F1.8 II



単焦レンズ ef 50mm f1.8 stm

・すみずみまでキレイ『ハッキリ』撮れる♪

【中古】 SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO Eマウント



★人気の単焦点★ キヤノン EF 50mm F1.4 USM

・『ふんわりゆるかわ』な写真も大得意♪

【NIKON】NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR S Zマウント



Canon キャノン EF 20mm 1:2.8 ウルトラソニック レンズ

・初期不良にもきちんと対応します♪

⭐︎ ズームレンズ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS)SEL2870



【太田さま専用】パナライカ 単焦点レンズ(15mm/F1.7)H-X015



完動品 ❁ Asahi Opt. Co. Super Takumar 135mm



キャノン EF50/1.8 Ⅱ



お値下げ!FUJIFILM フジノンレンズ XF35mmf1.4 R

CANON EF 50mm f1.8 STM



ニコン 85mm f1.8 AF-Dレンズ HN-23 フード付

ボケ味を考慮した光学設計と円型の絞り羽根

2879 Nikon Ai-S 35mm F1.4 Nikkor ニコン 単焦点

9枚採用で、やわらかいボケと味わいを実現

Canon EF50mm F1.8 STM フード&保護フィルターセット

したこのレンズは、特にポートレートに適した

【期間限定値下げ】AF-P nikkor 18-55 f3.5-5.6G VR

中望遠単焦点レンズです。

デジタル一眼カメラ用交換レンズ



FUJIFILM XF18mmF2 R

STM(ステッピングモーター)の採用で、静かで

TTArtisan 50mm f1.2 Eマウント (マニュアルレンズ)

速く、正確なオートフォーカスを実現♪

13703 極上品 Nikon Ai-S 28mm F2 ニコン オールドレンズ

モーター音を気にすることなく撮影が行えます。

新品同様パンケーキレンズSONY E 16mm F2.8 SEL16F28#16

動画撮影時も音が気にならず、写真・動画の

ヒロさん専用 7Artisans 35mm F1.2 sony E-mount

両方で活躍できます。

TTArtisan AF 27mm F2.8 XF富士フイルム Xマウントレンズ



Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED



実写済み ヤシカ YASHINON DS-M 50mm F1.7 【美品】



SIGMA / 20mm F1.4 DG HSM|Art



T*FE 55mm F1.8ZA

SIGMA 17mm F4 DG DN (極美品)



【防湿庫保管】SONY FE 85mm F1.8 SEL85F18

こちらのお品物は【S】の美品クラスです♪

Nikon 「Nikkor-H Auto 85mm F1.8」

※状態は下記のランク表を基準にしてます。

超美品 ニコン AI-S NIKKOR 50mm f1.8 MF N Y383



NOKTON classic 40mm f1.4 SC VMマウント

キビキビ動く正常動作品です♪

Pentax67 165mm f2.8箱取説無



【美品】Canon EF-S 60mm F2.8 USM キヤノン



TTArtisan 11mm Fisheye レンズ Eマウント

Mamiya RB67 K/L 90mm F3.5 L レンズ #10048



TAMRON SP 24-70mm F2.8 Di VC USD Nikon

【S】新品or未使用に近い最高の保存状態です。

Nikkor-S Auto 5.8cm F1.4 キィートスオーバーホール済



AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G NIKKOR

【A+++】キズor汚れも目立たず使用感がほとんどない。

leica hektor 7.3cm f1.9 ヘクトール 73mm saioo



CONTAX biogon 28mm F2.8 T*

【A++】スレorキズが少なめのキレイな美品クラス。

単焦点レンズ 50mm F1.1 kamlan



美品♪ Tokina (FUJIFILM用) 56mm F1.4 #5120

【A+】微小な汚れ等はあるが全体的にキレイな状態。

ペンタックス SMC PENTAX-A 28mm F/2.8 広角レンズ



SIGMA シグマ 45㎜ F2.8 DG DN 美品

【A】経年のわりには希少な美品クラス。

美品 SMC PENTAX 50mm f1.2 単焦点レンズ



D07◆美品◆タムロン SP AF 90mm F2.8 ニコン用 /4852B

【B】スレorキズは少なめだが汚れはある。

Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2 E-mount



losi様専用

【C】使用感はあるが中古のなかでは良好。

フォクトレンダー NOCTON ASPHERICAL 50mm f1.5



Ai-s nikkor 50mm F1,2

【D】目立つような汚れ(カビorくもり)がある。

美品 銘匠光学 TTArtisan 50mm f1.2 C Xマウント 富士



VoightLander NOKTON 58mm F1.4

【J】外観or動作に重大な問題があり通常使用できない。

Canon EF 50mm f/1.4 USM



分解清掃済み Mir-1v 37mm f2.8 M42 FLEKTOGON 11



Carl Zeiss Jena MC Flektogon 35mm F2.4



シグマ SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art キヤノンEF



シグマ 28mm F1.8 EX DG MACRO 新品同様

◎美品 マクロ◎ SMC Macro Takumar 50mm F4 L668



ニコン 水深20m防水レンズ Nikon1Nikkor AW 10mm

・レンズ本体

新品級 MINOLTA AF 85mm F1.4G(D) LIMITED



SIGMAシグマ 30mmF1.4DC HSM NikonFマウント

・レンズキャップ

Jupiter R-12 35mm f2.8 contax オールドレンズ



SONY FE 24mm F1.4 GM

・レンズフード

FUJIFILM xf23mm f2 R WR B

※写真がキレイに仕上がります♪

❁美品❁マミヤ MAMIYA-SEKOR C 45mm F2.8 N M645



Nikon AF NIKKOR 24mm F2.8 フード付き♪

・レンズプロテクター

【美品】ニコン NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

※定価3000円

オールドレンズ8本セットsuper-takumar 55mm f1.8 他



SONY T*24F2ZA SSM アダプターセット可能

・使用説明書

sony 85mm f1.8 ソニーαEマウント単焦点レンズ【SEL85F18】



極美品❤️パナソニック LUMIX 14mm❤️単焦点レンズ❤



【外観美品】Canon FD 20mm F2.8 S.S.C.



9940 美品 Carl Zeiss Planar 50mm 1.7 T*



SONY E35mmF1.8 ジャンク品

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド トキナー 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド トキナー 商品の状態 未使用に近い

