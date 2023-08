【商品について】

2〜3年程前にLouis Vuitton銀座並木通り店にて約8.6万円程で購入しました。外履きというより自宅の庭やバルコニーで主に使用してました。

これからの季節にどうぞ!!

Nike Air More Uptempo Slide ナイキ モアテン



【サイズ等】

サイズ:7 (26.5~27cmくらいの方がベストかと思います!)

カラー:ブラック

型番:1A3PRW

付属品:無し。サンダルのみの出品です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カラー···ブラック

型/種類···スリッパサンダル

カラー···ブラック

型/種類···スポーツサンダル

素材···ラヴァーEVA

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

