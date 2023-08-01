【返品送料無料】 JACKET BOMBER AF （ボンバージャケットエーエフメン） MEN ナイロンジャケット

マムート(MAMMUT)

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BOMBER JACKET AF MEN （ボンバージャケットエーエフメン）

Tilak ティラック Mitre Jacketジャケットソフトシェル/XS

メンズ HIGHWAY 1012-00440-0400

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税込¥20,900

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新品未開封品となります。

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※Ｍサイズ表記ですが、日本のＬサイズ相当になります。

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カジュアルなデザインと優れた技術特性で毎日活躍するBomber Jacket。撥水加工のアウター素材で多少の雨も気になりません。夏は単独で、寒い季節はミッドレイヤーとしてウインタージャケットやハードシェルジャケットの下に着用できます。ジッパーが付いたスリットポケットは貴重品の収納に便利。

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縫製パターン: Regular Fit

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重量: 425 g 特徴

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表地のDWR加工による耐水性

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隠しジッパー付きサイドポケット2つ

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ジッパー付きスリーブポケット1つ

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背中に反射材

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幅広のリブ編みヘムとカフ

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※発送の際は、小さく折り畳んで発送させて頂きます。

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ご了承頂けますようお願い致します。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

マムート(MAMMUT) BOMBER JACKET AF MEN （ボンバージャケットエーエフメン） メンズ HIGHWAY 1012-00440-0400税込¥20,900新品未開封品となります。※Ｍサイズ表記ですが、日本のＬサイズ相当になります。カジュアルなデザインと優れた技術特性で毎日活躍するBomber Jacket。撥水加工のアウター素材で多少の雨も気になりません。夏は単独で、寒い季節はミッドレイヤーとしてウインタージャケットやハードシェルジャケットの下に着用できます。ジッパーが付いたスリットポケットは貴重品の収納に便利。袖口と裾がぴったりフィットする幅広のリブ編みも快適。どんなアウトフィットにも合わせやすいデザインです。縫製パターン: Regular Fit重量: 425 g 特徴表地のDWR加工による耐水性PFCフリーDWR加工伸縮ボンバーカラー隠しジッパー付きサイドポケット2つジッパー付きスリーブポケット1つ背中に反射材幅広のリブ編みヘムとカフ※発送の際は、小さく折り畳んで発送させて頂きます。 ご了承頂けますようお願い致します。#マムート#MAMMUT#ジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

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