MOUSSY マウジー

WVS SKINNY スキニーデニムパンツ 010CAC12-2640

【最終価格】A&S / Front gum 5 pocket pants

定価18,480円

サイト引用

「究極のストレッチ」、誕生。 古着のようなデニムが好きだけど、履き心地が窮屈と感じたことはありませんか?MOUSSYは、その窮屈さから解放するデニムを作りました。 JAPAN MADEこだわりの加工感を最大限に活かせるストレッチ素材。まるでノンストのような見た目と快適な履き心地のギャップに、必ず感動する仕上がりです。 ■シルエット 履いた時に窮屈さのない、生地の特性を最大限に感じられるヴィンテージライクなスリムシルエット。 ノンストのスキニーを履いているように見えるシルエットにこだわって作られています。 ・深めの股上が腰周りをすっぽりと包み込みます。 ・ストレッチ性を生かす、締め付けないウエスト設計。 ・大き目のポケットがお尻周りもカバー。 ・脚がストンとキレイに見えるスリムシルエット。 ■特徴 ノンスト風な見た目でありながら、実はストレッチが入っていることで、ノンスト特有のゴワつき感、窮屈さを軽減。ストレッチ素材でありながら、加工感がここまで表現できることが最大のポイントです。 ・本格的なビンテージ加工を表現 ・戻りの良いストレッチなので、型崩れしにくい素材 ・ちょうどいい、快適なストレッチ性

カラー ブルー

サイズ表記 26

実寸平置きサイズ

ウエスト 34cm

股上 29cm

股下 66cm

ワタリ 28cm

ヒップ 47.5cm

裾幅 15cm

沢山のお洋服を持っている為、正確な購入時期、使用回数等の質問はお答えできかねます。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

質問前にプロフィールをご確認お願い致します。

素材 写真にてご確認お願い致します。

状態 特に目立つ汚れ等ありません。

畳んで梱包しておりますが圧縮して詰めるため多少のシワ等はご理解下さいませ。

あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方はご遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

春

6225

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マウジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

