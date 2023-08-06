新しいブランド 《絞り柄　身幅広め》粋なモノトーンの小紋着物 着物

#LINLIN♡小紋着物

(小紋) 作家物 モノトーンに更紗柄 さが美 はればれ加工

身幅広めのお着物です。

有松鳴海本絞り



No.43 西陣高級振袖用袋帯 金糸正倉院紋様

ヒップサイズ108センチまでの方までご着用可能です。

高級名古屋帯 塩瀬生地 刺繍柄付き 黒地 額縁仕立て 使用感無し 逸品



証紙あり 本場小千谷ちぢみ 洗える夏着物 夏物 絽

お着物のみの販売です。

303mh30中嶋まさひろ●訪問着 蝋彩染 桜 金彩 丹後縮緬 美弥衣●美品

目立つ汚れのない綺麗な状態です。

西陣袋帯 六通柄 金地 松 竹 正絹 新品仕立上がり品



K-3077 お召 しじら御召 雰囲気の良い縦縞模様 しつけ糸

《適応身長 153〜163センチぐらい》

高級草履 畳表 2の5 烏×本革クロコダイル型押し オーロラ



訪問着 パールグレー 文箱に松梅 NO521

お着物のみの販売ですが、セットでもご購入いただけます。

総刺繍、スワトウ刺繍、相良刺繍の袋帯 着物



アンティーク着物 バラの銘仙 薔薇 正絹

セットの場合のお値段 19,800円

袋帯（全通

着物 13,800円

【逸品！螺鈿細工】作家物！日本各地、名所の黒留袖

帯 8800円

ZF248 単衣 色無地 草木染結城玉紬 証紙付 逸品 高級 しつけ糸 広衿

小物（2点） 2.500円

成人式 振袖 帯 セット 和柄

＊小物のみの販売はしておりません。

【D69】女着物 大島紬 白大島 白泥 花模様 仕立て糸付 広衿 和装 和服



O-2087 名古屋帯 塩瀬 幻想的な染柄 叩き染 暈し 金彩 瑠璃色 しつけ糸

【着物】

303mk12〇WAKKA 遊禅庵 小紋 薔薇 うきうきこもん グレー〇しつけ付



【さくら様専用】着物、帯揚、帯締3点

黒地に白の絞り柄の小紋着物です。

【値下げ】正絹 絽 黒留袖 五つ紋 貝桶に秋草 夏用 薄物

黒が主体のモノトーンで着痩せして見えます。

②未仕立仮縫い 正絹総絞り振袖

小さなどんぐりや銀杏模様が可愛らしくお洒落です。

振袖 1986落款 桂由美 束ね熨斗 花唐草 金彩 紫 袷

生地は膨れ織で凹凸がありシワになりにくいです。

膨れ織 銀通し グレー モダン 袋帯



【新品】洗える無地小紋(絹100％、さが美)

八掛はくすんだ朱色の暈し八掛が付いています。

ひらめ様4点同梱

お洒落な色で、いつまででも着られます。

アンティーク着物♦︎レトロ可愛い薔薇模様♦︎帯と小物付き♦︎フルセット♦︎希少品



KN-004 鮫小紋 草木染 作家物 広衿 袷 着物

ちょっとしたお出かけや、お食事会、散策、観劇などにいかがでしょうか。

手描き染め単衣きもの。168㌢くらい。



『新品・お仕立て上がり！』西陣゛となみ帯〝振袖用唐織袋帯

サイズ

未使用 訪問着 総絞り 薄紫 古典柄 トールサイズ 身丈165cm 裄丈67cm

身丈約158センチ

ピン様専用2点 手組みの織りの袋帯 全通 着物

裄丈約66.5センチ

★きもの道楽 × 夢二郷土美術館★深い河.縦縞柄 赤白黒.反物 洗える着物

袖丈約46.5センチ

【美品】撫松庵 百合柄浴衣

前幅約29センチ

袋帯 更紗模様 未使用 紬地 カジュアル 消炭色 茶色 A827-3

後ろ幅約32センチ

洗える夏着物 絽 さんび『デイドリーム×紫陽花』作家物落款 小紋 B-68



41208-2◆未使用美品 訪問着 スワロフスキー 刺繍 ガード

正絹

訪問着フルセット 【訪問着、帯 帯揚げ 帯締め】



洛風林 素敵なビロード本袋帯

【帯】

限定柄！新品未仕立 博多帯 八寸名古屋帯 うさぎ柄 グレー地 仕立込み



おまとめ三点【小紋】白黒 羽衣染めとアイスグレー蝶

《本引箔 重ね箔》箱模様袋帯（ガード加工済）

《両面佐賀錦織》ゴールドに豪華花菱形模様袋帯



鳥獣戯画 カエル 紅梅紬 正絹 手描き染 名古屋帯

豪華な本引箔と重ね箔の袋帯です。

【2935】着物 単衣 紬 白 亀甲絣 観世水

お太鼓と前柄に模様があります。

新品正絹本場大島都喜ヱ門藤絹織物謹製利休趣証紙付き。G(訪問着、袋帯なども出品)

お太鼓部分は箱模様が織られています。

正絹 長襦袢 着物 トール 留袖 訪問着 色無地 小紋 結婚式 七五三 入学式

マーガレットなどの洋花が表現され、現代的で

琉球壁上布 夏琉球絣 トールサイズ 裄69.5証紙有

とてもお洒落で、ゴージャスな袋帯です。

逸品 素敵な 夏物 紬 着物 着尺 反物

前柄部分は、巻物模様になっています。

草履バッグセット 岩佐ブランド 西陣 帯地 古典 唐草 フリーサイズ u86-3



ZY450 単衣 大島紬 小紋 広衿 正絹 肩当て付き 紺 緑 名品

箔は重ね箔になっています。

博多織 半幅帯 両面

いろんな形や大きさの箔が、幾つも重なって模様を作っています。

【恵】2x 着物 訪問着 金彩 花文様

上から重ねていくので、凹凸があります。

yy様確認用

箔は折り曲げても大丈夫な特殊な織になっています。

羽織#洗える羽織#カメリア✕黒猫#モノトーン#ハンドメイド



高級草履 EVA 履き 薄グレー 低反発クッション入り 博多織りハナオ

帯は適度に柔らかく締めやすいです。

【閲覧用】絹 帯 430cm 白 鶴 上質

お着物の色とも相性が良く 幅広い年代の方に向きます。

カレンブロッソ Lサイズ



《しぼり浴衣反物■三浦絞り■濃淡紺色◆夏着物■お仕立て可能◆反A10-1》

高級感漂う上品な袋帯です。

KN-104 付下げ 膨れ織り 刺繍 正絹 広衿 袷 着物



紗袷附け下げ (抽象画透かし文様 一つ紋入り 未使用 藍媚茶色系)

小紋•付下げ•訪問着•留袖に合わせられます。

龍☆追加画像

式典やパーティーなど華やかなお席にいかがでしょうか。

桃太郎さま専用ページ



レース羽織 花柄 日本製

帯の長さ約432センチ

希少❣トールサイズ 小紋 洗える 身丈175cm

帯幅 約30.5センチ

新品未使用品【高級 米沢織 和装道行雨コート】絹100% アサヒガード撥水加工済



O-2305 袋帯 貴秀螺鈿 源氏物語 井上定機業店 作家物 眼鏡証紙

正絹

泥染めに朱色と紫の蝶 大島紬

カラー···ブラック

新品 夏着物 正絹 絽 トールサイズ“涼やかな風と蔦”訪問着 着物 W-42

柄・デザイン···その他

小紋 絽 夏着物 黒 トールサイズ ゆったりサイズ 身丈166cm 裄丈65cm

着物種類···小紋

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#LINLIN♡小紋着物身幅広めのお着物です。ヒップサイズ108センチまでの方までご着用可能です。お着物のみの販売です。目立つ汚れのない綺麗な状態です。《適応身長 153〜163センチぐらい》お着物のみの販売ですが、セットでもご購入いただけます。セットの場合のお値段 19,800円着物 13,800円帯 8800円小物（2点） 2.500円＊小物のみの販売はしておりません。【着物】黒地に白の絞り柄の小紋着物です。黒が主体のモノトーンで着痩せして見えます。小さなどんぐりや銀杏模様が可愛らしくお洒落です。生地は膨れ織で凹凸がありシワになりにくいです。八掛はくすんだ朱色の暈し八掛が付いています。お洒落な色で、いつまででも着られます。ちょっとしたお出かけや、お食事会、散策、観劇などにいかがでしょうか。サイズ身丈約158センチ裄丈約66.5センチ袖丈約46.5センチ前幅約29センチ後ろ幅約32センチ正絹【帯】《本引箔 重ね箔》箱模様袋帯（ガード加工済）豪華な本引箔と重ね箔の袋帯です。お太鼓と前柄に模様があります。お太鼓部分は箱模様が織られています。マーガレットなどの洋花が表現され、現代的でとてもお洒落で、ゴージャスな袋帯です。前柄部分は、巻物模様になっています。箔は重ね箔になっています。いろんな形や大きさの箔が、幾つも重なって模様を作っています。上から重ねていくので、凹凸があります。箔は折り曲げても大丈夫な特殊な織になっています。帯は適度に柔らかく締めやすいです。お着物の色とも相性が良く 幅広い年代の方に向きます。高級感漂う上品な袋帯です。小紋•付下げ•訪問着•留袖に合わせられます。式典やパーティーなど華やかなお席にいかがでしょうか。帯の長さ約432センチ帯幅 約30.5センチ正絹カラー···ブラック柄・デザイン···その他着物種類···小紋

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

袋帯 吉祥百絵巻 箱付き 伝統色 色糸（京友禅）三越 手書きの上品な付け下げ専用ページ ２点黒留袖 正絹一越 比翼 枝桜 地紙 波 松 鶴 163cm前後大島紬 着物 正絹 10着 まとめ売り 1657半巾帯✴︎紬地3点＋ C29正絹 江戸小紋 鮫紋 紫 未使用しつけ付極美品 着物正絹【単衣】紬 手彫木版染【やまと】【新品】岩佐 正絹帯地使用 草履バッグセット がま口タイプ 01241リバーシブル 袋帯 正絹