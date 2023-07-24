【冬バーゲン★特別送料無料！】 Jordan Air 1 Supersonics" "Seattle Mid スニーカー

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2022/1/25にABCマートの店舗で購入致しました。購入後2〜3回着用しました。

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比較的美品ですが、中古品に理解頂ける方のみ、ご購入お願いします。

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商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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