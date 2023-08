から厳選した GAMES X 2023 M Black HOODIE TT HUF X パーカー

X GAMES 2023 X HUF TT HOODIE

カラー : Black サイズ : M

世界最高峰のアクションスポーツの国際競技会「X Games」(エックスゲームズ)が千葉で再び開催決定!

スケートボード、BMX、Moto Xの人気アクションスポーツ競技を「ZOZOマリンスタジアム」で繰り広げます。

本大会ではスタッフユニフォームやオフィシャルグッズは〈HUF〉がパートナーとして担当し、アートワークにはニューヨークを拠点に活動する現代アーティスト・MEGURU YAMAGUCHI氏による作品を含む7アイテムで構成されたカプセルコレクションを限定店舗にて展開いたします。

100% Cotton

SIZE

M 身幅 58cm 着丈70cm 袖丈63cm 肩幅50cm

※状態は良好だと思いますが、素人の目視判断程度ですので細かな見落とし等があるかもしれません。完璧に拘る方、細部まで気になされる神経質な方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。

X GAMES

エックスゲーム

X GAMES 2023 X HUF TT HOODIE Black M

2023

HUF

ハフ

TT HOODIE

フーディ

カラー

Black

サイズ

M

16000

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハフ 商品の状態 新品、未使用

