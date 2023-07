21AWのモッズコートです。

タグ付きの新品です。

自宅保管になりますので店舗同様の新品をお求めの方は購入お控えください。

定価 ¥35,200

カラー COYOTE

サイズ ONE SIZE(表記サイズ38)

BEAMS LIGHTS / 撥水 モッズコート。

ワードローブに加えたいセンスUPモッズコート ウール混のツイル素材で作られた大人カジュアルにぴったりなモッズコート。

撥水加工がほどこされているので急な雨雪の日でも安心して使えるひと品です。 ドロスト付きの大きめフードや立体的でしっかりとした仕立ての首元で防風対策もばっちり。

デニムやコーデュロイパンツと合わせて、防寒対策しつつも秋冬のおしゃれを楽しみましょう。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビームスライツ 商品の状態 新品、未使用

21AWのモッズコートです。タグ付きの新品です。自宅保管になりますので店舗同様の新品をお求めの方は購入お控えください。定価 ¥35,200カラー COYOTEサイズ ONE SIZE(表記サイズ38)BEAMS LIGHTS / 撥水 モッズコート。 ワードローブに加えたいセンスUPモッズコート ウール混のツイル素材で作られた大人カジュアルにぴったりなモッズコート。撥水加工がほどこされているので急な雨雪の日でも安心して使えるひと品です。 ドロスト付きの大きめフードや立体的でしっかりとした仕立ての首元で防風対策もばっちり。 デニムやコーデュロイパンツと合わせて、防寒対策しつつも秋冬のおしゃれを楽しみましょう。

