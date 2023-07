適切な価格 ウィメンズ 22.5㎝　ナイキ エアジョーダン1 "アルミニウム" ロー スニーカー

Nike WMNS Air Jordan 1 Low "Aluminum"

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー "アルミニウム"

22.5㎝

他のサイズも出品しています。

新品未着用

タグ付き、箱あり

新品未着用ですが製造過程上でのキズや汚れ、外箱の凹み,破れ等がある場合がありますのでご了承の上ご購入を宜しくお願い致します。

DC0774-141

Nike WMNS Air Jordan 1 Low(ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー)から、爽やかな新色"Aluminum"(アルミニウム)が登場!2022年12月1日発売!

その人気モデルから爽やかなカラーのローカットモデルが登場。

レザーで構築したアッパーは、ホワイトをベースに淡いアルミニウムブルー色でオーバーレイし、ヒールはウィングスの白ステッチが映える。

今モデルは、ヴィヴィッド過ぎないカラーリングと足元を主張しすぎないロータイプで様々なコーディネートに合わせやすく、あまりスニーカーに馴染みのないユーザーも手を出しやすいことが特徴です。

明るく爽やかな印象を与える一足に仕上がっている。

水色

ブルー

BQ6472-141

ナイキ

メンズ

ウィメンズ

レディース

エアジョーダン

ジョーダンワン

ジョーダン

ミッド

ミッドカット

モアアップテンポ

モアテン

ダンク

ナイキ SB

エアジョーダン

エアジョーダン1

エアフォース1

エアマックス90

エアマックス95

アクアリフト

エアマックスココ

NIKE

DUNK

NIKE SB

AJ1

AF1

AIRMAX90

AIRMAX95

スニ女

スニーカー女子

韓国

パンダ

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

Nike WMNS Air Jordan 1 Low "Aluminum"ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー "アルミニウム"22.5㎝他のサイズも出品しています。新品未着用タグ付き、箱あり新品未着用ですが製造過程上でのキズや汚れ、外箱の凹み,破れ等がある場合がありますのでご了承の上ご購入を宜しくお願い致します。DC0774-141Nike WMNS Air Jordan 1 Low(ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー)から、爽やかな新色"Aluminum"(アルミニウム)が登場!2022年12月1日発売!その人気モデルから爽やかなカラーのローカットモデルが登場。 レザーで構築したアッパーは、ホワイトをベースに淡いアルミニウムブルー色でオーバーレイし、ヒールはウィングスの白ステッチが映える。今モデルは、ヴィヴィッド過ぎないカラーリングと足元を主張しすぎないロータイプで様々なコーディネートに合わせやすく、あまりスニーカーに馴染みのないユーザーも手を出しやすいことが特徴です。明るく爽やかな印象を与える一足に仕上がっている。水色ブルーBQ6472-141ナイキメンズウィメンズレディースエアジョーダンジョーダンワンジョーダンミッドミッドカットモアアップテンポ モアテンダンクナイキ SBエアジョーダンエアジョーダン1エアフォース1エアマックス90エアマックス95アクアリフトエアマックスココNIKEDUNKNIKE SBAJ1AF1AIRMAX90AIRMAX95スニ女スニーカー女子韓国パンダ

