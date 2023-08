カラー···ベージュ

【極美品!】20万 ヒューゴボス スーツ グレー 46 M

シャツ種類···ドレスシャツ

BURBERRY BLACK LABEL/スーツ/セットアップ/羊毛100%



【最高級】Paul Smith 裏地パープルライン 光沢感 セットアップ

シャツの背中の面に若干汚れがあります。

【グリーンレーベルリラクシング】NIKKE スーツセットアップ チェック 濃紺S

全てハイクラスクリーニング済みです。

UNIVERSAL LANGUAGE ダブルスーツ



LARDINI × Tommy Hilfiger セットアップ GRY 46

詳しいサイズ知りたい方はコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

