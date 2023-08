Patagonia Retro Pile Jacket ユニセックス

大人気!パタゴニアのレトロパイルジャケット。

パタゴニアのレトロパイルジャケットは、人気商品クラシックレトロXに比べて丈が長く作られており縦長に見えるため、フルジップで着てもスリムなシルエットに見えます。

軽くて風を防ぎ熱を逃さないフリースは、1つ持っておくと1年中使えます!

アウトドア、キャンプや登山にもおすすめです。

パープル×ブルーのバイカラーがおしゃれです♡

新品未使用タグ付きなので、プレゼントにもおすすめです。

カラー:パープル

サイズ:メンズサイズXS

サイズ感:レディース158cm Mサイズが着てピッタリ位

※上記サイズ感は個人差がある為、あくまでご参考までに。

買ったけど着るタイミングなくてタンスに眠ってたのを見つけたので出します。

詳しくは下記のサイズをご参照下さい。

着丈/(約)68cm

身幅/(約)48cm

袖丈/(約)56cm(脇の下から袖口)

裄/(約)84cm

素人採寸なので多少の誤差ございます。

メンズ、レディース、ユニセックスでお使いいただけます。

【重さ】

774 g (27.3 oz)

Product Details:

パタゴニアレトロパイルジャケット。

機動性とパック着用の快適さのためのジップスルー、スタンドアップカラーとラグランスリーブを備えたフルジップジャケット。ジッパー式左胸ポケットとウェビングジッパープル付きの2つのジッパー式フロントポケット、袖口と裾にはエラスタントリムが付いています。フラットシーム構造はかさばりを減らし、シームの擦れを最小限に抑えます。

製品詳細:

素材:本体:8.7オンスのPolartec100リサイクルポリエステル両面ソリッドムートン

ポケットバッグ:3.5オンス100ポリエステル縦編みの起毛メッシュ

小さく圧縮しての発送となります。

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

#レトロx

#patagonia

#ザノースフェイス

#thenorthface

#chums

#supreme

#ラルフローレン

#男女兼用

#メンズアウター

#レディースアウター

#レディースジャケット

#トップス

#上着

#ジャケット

#フェス

#登山

#アウトドア

#キャンプ

#野外

#1人キャンプ

#カインズ

#夏服

#春夏

#防寒

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

