★THE NORTH FACE ザ ノースフェイス

W'S MARYMOOR DOWN JACKET

THE NORTH FACE maternity ventrixcardigan

★ネイビー

★XL (100)レディース

肩幅42cm 身幅57cm 着丈89cm 袖丈64cm

※多少の誤差はご了承下さい。

★付属品 なし

★中古品

目立つ汚れや破れなく、全体的には状態の良い中古品です。

暖かく、まだまだ着用できます。

★仕様★

充填物:グースダウン80% フェザー20%

W ZIP YKK/フード取り外し不可(一体型)/ファー取り外し可能/内ポケット1つ/フードと裾に調整ドローコード/

※中古品のため、細かい点が気になる方はご遠慮ください。

ダウンジャケット

ダウンパーカ

ダウンコート

ロングダウン

ベンチコート

THE NORTH FACE

ノースフェイス

patagonia

パタゴニア

アークテリクス

バルトロライト

ヌプシ

サミットダウン

マクマードパーカ

アンタークティカ

サンダージャケット

ローツェ

ビレイヤーパーカ

タウンシェル

バーテックスロング

ゼファーシェル

キャンプシエラロング

マウンテンロング

アウトドア

ジップ・ボタン···ジップアップ

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★THE NORTH FACE ザ ノースフェイスW'S MARYMOOR DOWN JACKET★ネイビー★XL (100)レディース 肩幅42cm 身幅57cm 着丈89cm 袖丈64cm※多少の誤差はご了承下さい。★付属品 なし★中古品目立つ汚れや破れなく、全体的には状態の良い中古品です。暖かく、まだまだ着用できます。★仕様★充填物:グースダウン80% フェザー20%W ZIP YKK/フード取り外し不可(一体型)/ファー取り外し可能/内ポケット1つ/フードと裾に調整ドローコード/※中古品のため、細かい点が気になる方はご遠慮ください。ダウンジャケットダウンパーカダウンコートロングダウンベンチコートTHE NORTH FACEノースフェイスpatagonia パタゴニアアークテリクスバルトロライトヌプシ サミットダウンマクマードパーカアンタークティカサンダージャケットローツェビレイヤーパーカタウンシェルバーテックスロングゼファーシェルキャンプシエラロングマウンテンロングアウトドアジップ・ボタン···ジップアップ柄・デザイン···無地フード···フードあり(取外し不可)

