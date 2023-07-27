【上品】 クリリンさん専用 バッグ

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キャディバッグの口枠···6分割

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ルコックスポルティフゴルフ キャディバッグ軽量9.0型47インチ対応 3.0kg メンズ QQBPJJ08メイン素材:ポリエステル/合成皮革(PVC加工）表地:ポリエステル/合成皮革(PVC加工）ストラップの種類：取り外し可能留め具の種類：該当なしメーカー品番:QQBPJJ08香成皮革（PUカ工/PVCカエンポリエステル、カラー···ブラックキャディバッグの口枠···6分割ネームプレート…無商品状態は綺麗と思います。新しいのを購入した為出品いたします。使用期間は2年程ですが使用頻度は年に6回のラウンド程度です。よろしくお願い致します！！発送時にはヤマト運輸さんにて専用のカバーを購入して発送致します

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