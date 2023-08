【はじめに】

入手不可 状態良し importブランド 1999年世紀末100着舷梯 ビッグT



即購入可!菅田将暉着用 ダイナソーJr. Dinosaur Jr vintage

ハッシュタグから、出品中の他の服を検索できます!

【激レア】オールドステューシー メキシコ製 Tシャツ L ヴィンテージ 即完

#古着ORA

山佐オリジナル ニューパルサー 限定Tシャツ(4号機)【送料無料】

ディグって行ってください!!

オールドサーフ 90s QUIKSILVER クイックシルバー サーフT



正規 Dior Homme ディオールオム デザートローズ Tシャツ

— — — — — — — — — — — — —

Kith Green Corsage Tee キス コサージュ



STANDARD CALIFORNIA TTE

【商品説明】

Tシャツ Travis Scott x Nike Stussy cpfm M



【Kurt Cobain】カートコバーン ヴィンテージTシャツ バンドT

▶︎Detail 詳細

バレンシアガ 半袖カットソー 月桂樹ロゴ 赤 XS



悪の華 押見修造 Tシャツ

超希少 Stussy 80s総柄半袖Tシャツ

HA様専用 AmiParis 2023年春夏新作 Mサイズ ユニセックス



新品A.P.C. BRAIN DEAD アーペーセー ブレインデッド Tシャツ

近年そのデザイン性の良さと個体の枯渇によりぐんぐん希少さが増している超初期80sStussyの半袖Tシャツ

XL Supreme UNDERCOVER 23SS Face Tee 白

そもそも、元々スケボーカルチャーにて着用されている一着なのでガシガシ着古されて捨てられ、古ければ古いほどその個体数は激減してます。

wjk Tシャツ 4点まとめ売り



ONE OK ROCK ワンオクTAKA着用 メタリカ ヴィンテージTシャツ

こちらは、半袖Tシャツとは思えない、凝った作りになっており、ボーダーは全てプリントではなくジャガード織のような糸の編み方による模様に。サイズ感も大きめで実際にはXL相当。

Beastie Boys vintage バンドTシャツ ラップT ビースティ

ボディに大きな傷や汚れはなく、80sのold stussyとすればとても美品な状態の良さ

【90s Vintage Degas Graphic S/S T-Shirt】



SAINT MICHAEL SS Tシャツ セントマイケル XXL ブルー

これだけ揃った状態の半袖Tおそらく二度と出てこないであろう超希少な一着。

BEAMS ポケモン 長場雄 CARD Design Mサイズ Tシャツ 白



maruyama_190様専用☆saint laurent paris XS

▶︎Brand ブランド

90's THE MUNSTERS Tシャツ ハーマン 当時物 ヴィンテージ



あいうえお様専用‼️ ディオール オブリーク テリーコットン ジャカード Tシャツ

Stussy ステューシー

SRL lockfield equipment 鶴仙園 POPUP限定Tee



FR2 Tシャツ ワンピースコラボ サンジ XLサイズ

▶︎Age 年代

【値下げしました!】Supreme®/UNDERCOVER® Lupin Tee



Primo Bacio Made in Itary Art T euro アート

80s 80年代

【美品】プレイコムデギャルソン☆刺繍ロゴ ハート 半袖 Tシャツ 即完売



0568【希少デザイン】ヒステリックグラマー☆ヒスガールポケットTシャツ 即完売

▶︎Fabric 生地

WHITE ZOMBIE ホワイトゾンビ ヴィンテージtシャツ



Maison Margiela マルジェラ S50GC0533 19SSTシャツ

100%コットン

WACKO MARIA ×舐達磨コラボ Tシャツ

made in USA

HIDE AND SEEK ハイドアンドシーク テンダーロイン T-4



Kiri 96Kj様 専用

▶︎Color 色

【★★即完売モテ服★ovy★ボーダーTシャツ★サイズL★★】



発売即完wake sapporo限定 PROCLUB Tシャツ

白地に黒色のステッチ

SNOOPY Tシャツ ビンテージ



80s 人体骨格両面プリントtシャツ

▶︎Size サイズ

80s Chewing Gum リンガーT



1PIU1UGUALE3 × MATIN AVENIR コラボTシャツ

表記:M(実際にはXL相当のサイズ感です)

【超人気デザイン】アレキサンダーワン☆バーコードロゴ入りブリーチTシャツ.

肩幅51cm 身幅53cm 着丈75cm 袖丈17cm

希少 STUSSY RESONATE バイク ワールドツアー



ワコマリア tシャツ wackomaria

▶︎Condition 状態

NUMBER(N)INE 01 タイム期 koooky Travis Scott



カラー KOLOR 切替半袖Tシャツ グリーン サイズ2 新品未使用

3箇所ほど貫通はしていないですが3mm程度の穴になりかけている箇所があります。

【LOVE EAR ART】名古屋JOINTSイベント限定 Tシャツ 黒 L



Girls Don't Cry ガールズドントクライ Tシャツ angel

それ以外リブの破れや、色褪せ、使用感も少なく、80sStussyとしてはとても綺麗な状態のいい一着となっています。

Rebuild by Needles AC DC Tシャツ



Kanye west Drake Free Hoover サイズM

— — — — — — — — — — — — —

【激レア】限定完売品 ナイキ ステューシー コラボ Tシャツ L センターロゴ



VINTAGE - 90s Windows98 Tシャツ

【お取引について】

レア初期モデル☆ Sporty&Rich ロゴTシャツ M 新品



Supreme Riders Tシャツ 美品

■古着・中古品です。状態については最も目立つ傷や汚れを中心に記載しております。

80sチャンピオンchampionTシャツリバースウィーブ

■商品の状態など確認したいことありましたら、お気軽にコメント下さい。

新品 WTAPS VANS VAULT JACK KNIFE OLIVE L

■お値下げ交渉承ります。ご希望金額を添えてコメントしてください。詳細はプロフィール欄をご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【はじめに】ハッシュタグから、出品中の他の服を検索できます!#古着ORAディグって行ってください!!— — — — — — — — — — — — —【商品説明】▶︎Detail 詳細超希少 Stussy 80s総柄半袖Tシャツ近年そのデザイン性の良さと個体の枯渇によりぐんぐん希少さが増している超初期80sStussyの半袖Tシャツそもそも、元々スケボーカルチャーにて着用されている一着なのでガシガシ着古されて捨てられ、古ければ古いほどその個体数は激減してます。こちらは、半袖Tシャツとは思えない、凝った作りになっており、ボーダーは全てプリントではなくジャガード織のような糸の編み方による模様に。サイズ感も大きめで実際にはXL相当。ボディに大きな傷や汚れはなく、80sのold stussyとすればとても美品な状態の良さこれだけ揃った状態の半袖Tおそらく二度と出てこないであろう超希少な一着。▶︎Brand ブランドStussy ステューシー▶︎Age 年代80s 80年代▶︎Fabric 生地100%コットンmade in USA▶︎Color 色白地に黒色のステッチ▶︎Size サイズ表記:M(実際にはXL相当のサイズ感です)肩幅51cm 身幅53cm 着丈75cm 袖丈17cm▶︎Condition 状態3箇所ほど貫通はしていないですが3mm程度の穴になりかけている箇所があります。それ以外リブの破れや、色褪せ、使用感も少なく、80sStussyとしてはとても綺麗な状態のいい一着となっています。— — — — — — — — — — — — —【お取引について】■古着・中古品です。状態については最も目立つ傷や汚れを中心に記載しております。■商品の状態など確認したいことありましたら、お気軽にコメント下さい。■お値下げ交渉承ります。ご希望金額を添えてコメントしてください。詳細はプロフィール欄をご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OLD STUSSY【L】Space Invaders パロディ USA製トラヴィススコット カクタスジャック × カウズ × フラグメント Tシャツレア 90s シカゴブルズ CHICAGO BULLS SALEM Tシャツコム デ ギャルソン ポケモン Tシャツ ウイズ エムブレム "ブラック"XXL【希少】90s ヴィンテージ Tシャツ ホワイト ビッグ ドッグス USA製ラストオージー2集合tシャツです。L FCRB 22AW STAR BIG LOGO TEAM BAGGY TEE【美品】JOHN SMEDLEY ジョンスメドレー ニット カットソー グレーKANYE WEST カニエウェスト ×CPFM Tシャツ【希少XL】ヒューマンメイド 胸ロゴ刺繍 ポケT 白 バックプリント コムドット