RED HEADの中綿入りアウトドアパーカーです。

フードは取り外し可能です。

レスキューオレンジ色のフランネル生地に針葉樹のカモフラージュ(?)柄が大胆にプリントされています。

街着用としてはもちろんのこと、スノーボードやスキーをされる方にも良いかと思われます。

サイズ表記【L】

着丈:81cm

身幅:66cm

袖丈(脇下から袖先):58cm

【状態】

使用感の少ない綺麗な良いUSED品です。着用に問題のあるダメージや汚れ等はありません。

梱包後の厚みが3cm未満の商品はメルカリ便、3cm以上の商品は佐川急便の送料元払いで送料無料でお送りします。

沖縄、離島の方は送料別途となりますのでご相談ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

