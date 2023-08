ご覧いただきありがとうございます。

HYKE PERTEX TRENCH COAT size1 black

こちら大手古着屋にて購入いたしました。

商品

サイズ

肩幅 約39

身幅 約44

袖丈 約57

着丈 約92

カラー

カーキ、ベージュ

ノバチェック

素材

綿 55%

ポリエステル 45%

特徴

定番大人気のバーバリートレンチコートになります。

裏地全体にノバチェックが入ってます。

これから春の少し肌寒い時や秋冬にも活躍出来ると思います。ヴィンテージ、ビンテージや古着好きの方におすすめです。男女兼用、メンズレディースどちらでも着れます。

状態

ビンテージ物になりますので多少の使用感はありますが、目立つ汚れもなくまだまだご使用いただけます。

名前記入欄のとこに塗り潰した後があります。

写真でご確認ください。

素人目での判断ですので、

あくまで中古品である事をご理解いただける方のご購入お願いします。

簡易梱包にて小さくまとめて発送いたします。

☆フォロー割始めました☆

プロフィールにて詳細を記載しております。

是非活用して、

今よりお安くご購入ください♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

