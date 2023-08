:

ご覧頂き有難う御座います。

新作で定価133,000で購入しました。

他サイトにも出品中のため取り消す場合もございます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 新品、未使用

