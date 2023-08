⭐️トラブルを避け円滑に取引を進める為、プロフィールに重要事項が書いてあるので質問、購入の前に必ずプロフィールをお読み下さい

他フリマアプリ等でも出品中の為購入後でもキャンセルする場合もある事を必ずご了承下さい

#ジャンティーク #ベルベルジン

50's 50年代

vintage ビンテージ ヴィンテージ

オリジナル

レア ブラック Mサイズ

OLD オールド 古着

米国製 USA製

セットインスリーブ

2本針

プルオーバー

#スウェット トレーナー SW

foodie フーディ フーディー

パーカ パーカー

#ビンテージスウェット

#ヴィンテージスウェット

#vintageスウェット

#スウェットパーカー

#vintageパーカー

#ビンテージパーカー

#ヴィンテージパーカー

ビンテージで大人気の赤 レッドが褐色しフェードがかかったサーモンピンク

ヴィンテージでしか出せないこの色味

仕上がった一着

made in USA

アメリカ製

実寸から当時のL位

着丈55

身幅54cm

used

全体的にやれ感、こなれ感ありますがKing Gnu常田大希の様にビンテージ、ボロを愛する方よろしくお願いします

他にもビンテージやスウェットやストリート物をお探しの方は

#ビンテージマン太郎

#スウェットマン太郎

#ストリートマン太郎

をクリック

随時更新中

説明に記載内容以外は基本、画像が全てになりますのでその他のデザイン、コンディション等は必ず事前に質問にてご確認下さい

他にも色々出品してますのでショップ内もご覧下さい

フォローもよろしくお願いします

4連 ナイキ 肩掛けナイキ 3連 4連 NIKE champion チャンピオン carhartt リバースウィーブ acg Levi's リーバイス bigE ビッグE 赤耳 501xx 502xx 506xx 507xx 66前期 66後期 70505 557 エアジョーダン vans 縦ナイキ カマボコナイキ ゴツナイキ 80s 90s チャックテイラー ワンスター ニューバランス 990 991 992 993 1300 Dickies 大戦モデル スヌーピー 染みプリ snoopy spruce スプルース powell サンタクルーズ パスヘッド 菅田将暉 レッドウィング RUSSELL パチポケ ドラポケ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

