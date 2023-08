★新品級★ CONTAX Carl zeiss Planar f1.4 50mm MMJ♪ かび、くもりがない光学の完動品♪ 131

#うるとらショップのカメラレンズ一覧はこちらです

【外観】

外観写真でもわかるように非常に綺麗なレンズです。

使用によるスレはありますが、使用感の少ない外観です!

中古市場では、使い古された外観、激しい塗装剥がれなど、

状態の良いものを見つけるものは困難ですが、この商品は、

発売当時の美しい質感・色艶を保っております!

文字スレや凹みはなく惚れ惚れする美しさです!

ラバーリングは黒々として、清潔感にあふれています!

マウントのコンディションも素晴らしく、美しい輝きを放っています!

これまでに何本もの同じ商品を見てきましたが、その中でもトップクラスの新品級に綺麗な個体です!

大きめの写真をアップしていますのでご確認願います!

【光学】

レンズ内はチリ、ホコリの混入は皆無に等しく

カビ、クモリ、キズ、バルサム切れなども御座いません。

視認性もばっちりで、スカッと見事に抜けて美しく、

綺麗なコンディションになっております。

【動作】

専門業者でも検品して一切の動作に関して

まったく問題ない完動品であることを確かめております。

絞りは問題なく、ヘリコイド全域スムースに稼働しております!

動作絶好調ですので安心して使用できます!

自信をもっておすすめしたい商品でございます。

悩んでる間に即決で落札される可能性もありますのでお早めに!

是非、この機会を逃さずご入手ください!

★お届けする商品★

・レンズ本体

・レンズキャップ

※アクセサリー・付属品は、画像に写っている物が全てです。

★無料クリーニング♪★

女性の方に好評の無水アルコールによる 除菌クリーニング を施工してから出荷しております♪

当方ではお客様に少しでも綺麗な商品を気持ち良く使って欲しいという願いから真心を込めて清掃してから発送しております。

◆クリーニングには自信があります◆

写真に写らないような細部にまでこだわって、隅々まで時間をかけて清掃しております!

「カメラは貴重品」 をモットーに、緩衝材で丁寧に梱包し、新しいダンボールに入れて大切に発送させて頂きます♪

商品の情報 ブランド コンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★新品級★ CONTAX Carl zeiss Planar f1.4 50mm MMJ♪ かび、くもりがない光学の完動品♪ 131#うるとらショップのカメラレンズ一覧はこちらです【外観】外観写真でもわかるように非常に綺麗なレンズです。使用によるスレはありますが、使用感の少ない外観です!中古市場では、使い古された外観、激しい塗装剥がれなど、状態の良いものを見つけるものは困難ですが、この商品は、発売当時の美しい質感・色艶を保っております!文字スレや凹みはなく惚れ惚れする美しさです!ラバーリングは黒々として、清潔感にあふれています!マウントのコンディションも素晴らしく、美しい輝きを放っています!これまでに何本もの同じ商品を見てきましたが、その中でもトップクラスの新品級に綺麗な個体です!大きめの写真をアップしていますのでご確認願います!【光学】レンズ内はチリ、ホコリの混入は皆無に等しくカビ、クモリ、キズ、バルサム切れなども御座いません。視認性もばっちりで、スカッと見事に抜けて美しく、綺麗なコンディションになっております。【動作】専門業者でも検品して一切の動作に関してまったく問題ない完動品であることを確かめております。絞りは問題なく、ヘリコイド全域スムースに稼働しております!動作絶好調ですので安心して使用できます!自信をもっておすすめしたい商品でございます。悩んでる間に即決で落札される可能性もありますのでお早めに!是非、この機会を逃さずご入手ください!★お届けする商品★・レンズ本体・レンズキャップ※アクセサリー・付属品は、画像に写っている物が全てです。★無料クリーニング♪★女性の方に好評の無水アルコールによる 除菌クリーニング を施工してから出荷しております♪当方ではお客様に少しでも綺麗な商品を気持ち良く使って欲しいという願いから真心を込めて清掃してから発送しております。◆クリーニングには自信があります◆写真に写らないような細部にまでこだわって、隅々まで時間をかけて清掃しております!「カメラは貴重品」 をモットーに、緩衝材で丁寧に梱包し、新しいダンボールに入れて大切に発送させて頂きます♪

