【最新入荷】 （ステッカーつき）KANDYTOWN × THE CAP × NEW ERA キャップ

KANDYTOWN × THE CAP × NEW ERA

店頭・オンラインで即完売した、再販予定なしの希少なアイテムです。

【商品説明】

KANDYTOWN × THE CAP × NEWERAによるトリプルコラボレーション。

先日KANDYTOWNのHPや武道館で販売されるや否や即完したアイテムの別カラーとなる、THE CAP初のアーティストコラボとなります。

フロントにはKANDYTOWNのベーシックLOGOにバックにはKT4Lの文字が刺繍されております。

シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能な9FIFTYを採用。

【カラー】

white & black (ホワイト&ブラック)

【サイズ】

FREE(SNAPBACK)

【購入先】

THE CAP 店舗

【その他】

・型崩れ防止のため丁寧梱包(ダンボール)にて配送致します。

kandytown,IO,Ryohu,菊丸,kikumaru,KEIJU,hollyq,上杉柊平,スナップバック,kt4l,ニューエラ,キャンディタウン,キャップ,gottz

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

