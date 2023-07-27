大注目 22AW L 03 WTAPS JUNGLE STOCK TROUSERS ワークパンツ/カーゴパンツ

自身用に購入しましたが着用の機会が無かったため出品いたします。春夏シーズンはこの厚手のJUNGLEは出ませんので探されてる方は是非。
アンダーカバー×ヒステリックグラマー カーゴパンツ（1）
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WTAPS正規店にて購入の正規品です。
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カラー···ブラック
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パンツ丈···フルレングス
PWA toolbox ナイロンパンツ XL
季節感···春、夏、秋、冬
Dickies ディッキーズ ダブルニー 赤
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ダブルタップス
|商品の状態
|新品、未使用
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60s US ARMY ミリタリー ベイカー パンツ M サイドアジャスター付き
自身用に購入しましたが着用の機会が無かったため出品いたします。春夏シーズンはこの厚手のJUNGLEは出ませんので探されてる方は是非。WTAPS 22AW 222WVDT-PTM07JUNGLE STOCK /TROUSERS / NYCO. RIPSTOPコットン/ナイロン混紡のリップストップ生地を使用した6ポケットトラウザーズ。アコーディオン型のカーゴポケット右側に両端の斜線でサイズを表記するプリントネームを付属。裾口は内蔵されたドローコードで調節可能。フロントの膝部分に入れたタックが屈曲の可動を補助。サイズ: Lカラー: BLACKFABRIC : COTTON 50%, NYLON 50%状態: 新品未使用WTAPS正規店にて購入の正規品です。納品書コピー、ジップロック等付属品全てお付けいたします。即購入可能です。よろしくお願いします。WTAPSWTVUA西山徹neighborhoodネイバーフッドDESCENDANTシュプリーム supremeSOPH.sophnetfragment藤原ヒロシkithNEWERACROSSBONESZORNBEAMSSSZ長谷川昭雄Akio Hasegawaダブルタップス WTAPS ネイバーフッド ディセンダント Descendant NEIGHBORHOOD WTAPS22AW JUNGLE STOCKカラー···ブラックパンツ丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ダブルタップス
|商品の状態
|新品、未使用