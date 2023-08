商品説明が違う物になっているかもしれません

昨年2月頃購入し、主に動画視聴、アプリゲームに使用していました。

目立った傷などはありませんが使用感はあります。

画像7枚目のカバーもおつけします。

液晶カバーは以前つけておりましたが今は外してついておりません。

BLUETOOTH有

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: HD1080P

指紋認証機能有

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 指紋認証

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

シリーズ...iPad mini

世代...第6世代

ストレージ容量...64GB

OS種類...iOS/iPad OS

通信規格...Wi-Fiモデル

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

