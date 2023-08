【本日特価】 アディダス × ホットウィールズ 22AW メッシュ ロングスリーブ Tシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

adidas originals × Sean Wotherspoon x Hot Wheels MESH LS MINT TON / JP になります。

即完した貴重な逸品ですので、 ぜひこの機会にご検討ください。

サイズ:Lサイズ

アディダス ショーン・ウェザースプーン x ホットウィールズ メッシュ ロングスリーブ

アディダスとショーン・ウェザースプーン(Sean Wotherspoon)、ホットウィール(Hot Wheels)。この3者が手を組んだ、3大アイコンのコラボレートコレクションが贈る、日常を快適かつおしゃれにするメッシュの長袖Tシャツ。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。

カラー···ブルー

以下好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

