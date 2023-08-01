【本日特価】 アディダス × ホットウィールズ 22AW メッシュ ロングスリーブ Tシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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アディダス ショーン・ウェザースプーン x ホットウィールズ メッシュ ロングスリーブ
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アディダスとショーン・ウェザースプーン（Sean Wotherspoon）、ホットウィール（Hot Wheels）。この3者が手を組んだ、3大アイコンのコラボレートコレクションが贈る、日常を快適かつおしゃれにするメッシュの長袖Tシャツ。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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adidas originals × Sean Wotherspoon x Hot Wheels MESH LS MINT TON / JP になります。即完した貴重な逸品ですので、 ぜひこの機会にご検討ください。サイズ：Lサイズアディダス ショーン・ウェザースプーン x ホットウィールズ メッシュ ロングスリーブアディダスとショーン・ウェザースプーン（Sean Wotherspoon）、ホットウィール（Hot Wheels）。この3者が手を組んだ、3大アイコンのコラボレートコレクションが贈る、日常を快適かつおしゃれにするメッシュの長袖Tシャツ。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。カラー···ブルー以下好きな方にオススメです。シュプリームSupremeストリートアンダーカバーundercoverユニフォーム エクスペリメント藤原ヒロシソフグラフィティコラボエクスクルーシブ限定品フラグメントフラッグメントヒューマンメイドhumanmadeneon sign phingerinsacaikolorsasquatchfabrix discovered ethos doublet unusedエアフォースダンクTIGHTBOOTH PRODUCTIONHUFKITHwtapsスケートスケーター
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし