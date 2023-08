大きな割引 【HYSTERIC GLAMOUR】フーデッドブルゾン ジャンパー/ブルゾン

【HYSTERIC GLAMOUR】

購入時期:2022年10月頃

購入価格:¥39,600

これからの時期の羽織にぴったりです。

春夏秋と、使えるシーズンは長いと思います。

試着レベルで着用したのみになりますので、汚れ等もなく美品かと思いますが、素人保存の商品であることをご了承頂ければと思います。

ワークウェアとスポーツウェアのディティールをミックスさせ、ワイドなサイズ感とショート丈のバランスが新鮮なフーデッドブルゾン。グラフィックは定番のサークルガール柄とブランド名をシンプルに組み合わせたシンボリックなデザイン。

透け感:なし

伸縮性:なし

裏地 :なし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 未使用に近い

