MIRRORMIRROR(ミラーミラー)のブライダルインナー

ウェディングドレス Vネック

ビスチェとガードル(ロング)の2点セットです。

THE TREAT DRESSING メンズ タキシード小物4点セット



定価25万円 ウエディングドレス 9点セット

2022年にドレス試着時と式当日、どちらも数時間着用し洗濯後保管していました。

Leaf for Brides カラードレス トリートドレッシング



セモアブライダルインナー スプリング ブライダルインナー

目立った汚れ等ありませんが気になる方はご遠慮下さい。

ウエディングドレス豪華4点セット ドレスLL



VERAWANG 12709 変形 バレリーナ 前撮りドレス US4 US2



エリさん専用

ビスチェ

vera wang octavia US4 ヴェラウォン オクタヴィア

品名...バックレスビスチェ

ウエディングドレス ストレートドレス オフショル

カラー...シャンパンベージュ

THE URBAN BLANCHE オレンジドレス

サイズ...D70

SALE期間中✨【美品】FOUR SIS & CO. ブライダルインナー



【値下げ】ウェディングドレス

ガードル

ホワイトマーメイドドレス【値引き中⚠️】

品名...ロングガードル

ウエディングドレス 前撮り ドレス

カラー...シャンパンベージュ

alexandra ivory&co ティアラ アレクサンドラ 美品

サイズ...M

フォーシス&カンパニー ブライダルインナー



Justin Alexanderウエディングドレス [送料込]

ビスチェの方はパッド付き(新品未使用)です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

