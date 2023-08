セットアップで魅せる新顔トレンチ♩

ルーズなシルエットのジャケットと程よく体にフィットするミニスカートで、

メリハリのあるバランスが魅力的なセットアイテム…♡

着るだけでスタイルアップが叶うだけでなく、

上質な素材で仕立てているのでシワになりにくいのもポイントとなっております♩

セパレートでお召しいただけるので着回し力が高く、

春を感じるトレンチコートのディティールはコーディネートに取り入れるだけでお洒落見え間違い無しです!

カラー:ベージュ(グレー)

サイズ:S(Mサイズも在庫ございます)

新品未使用

*ご購入の前に必ずプロフィールご確認よろしくお願いいたします。

商品状態:(ブランドタグ、洗濯タグ、値札)タグなしまたはタグカットされております

発送時間:5~10営業日

他サイトと併用しておりますので、コメントせず即購入の場合はご用意できない恐れもございます。申し訳ございませんが、必ず在庫確認コメントください♡ 専用で出品いたしますので、お手数ですが、コメント欄にてお知らせください。

セットアップで魅せる新顔トレンチ♩ルーズなシルエットのジャケットと程よく体にフィットするミニスカートで、メリハリのあるバランスが魅力的なセットアイテム…♡着るだけでスタイルアップが叶うだけでなく、上質な素材で仕立てているのでシワになりにくいのもポイントとなっております♩セパレートでお召しいただけるので着回し力が高く、春を感じるトレンチコートのディティールはコーディネートに取り入れるだけでお洒落見え間違い無しです!カラー:ベージュ(グレー)サイズ:S(Mサイズも在庫ございます)新品未使用*ご購入の前に必ずプロフィールご確認よろしくお願いいたします。商品状態:(ブランドタグ、洗濯タグ、値札)タグなしまたはタグカットされております発送時間:5~10営業日他サイトと併用しておりますので、コメントせず即購入の場合はご用意できない恐れもございます。申し訳ございませんが、必ず在庫確認コメントください♡ 専用で出品いたしますので、お手数ですが、コメント欄にてお知らせください。

