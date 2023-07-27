全国宅配無料 テンダーロイン ボルネオスカルロンT XL Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

テンダーロインのボルネオスカルのロンTになります。

Balenciaga Authentic ブラック Tシャツ

かなり人気のもので即完売しました。

WTAPS MIN-NANO SLIMY BONES DESIGN 01 L/S

サイズは希少なXLで、1度しか着用してないので畳ジワのみの美品になります。

チャレンジャー CHALLENGER ロングスリーブティーシャツ 長瀬智也 XL

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド テンダーロイン 商品の状態 未使用に近い

テンダーロインのボルネオスカルのロンTになります。かなり人気のもので即完売しました。サイズは希少なXLで、1度しか着用してないので畳ジワのみの美品になります。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド テンダーロイン 商品の状態 未使用に近い

激レア UNDER COVER Tシャツ サイズ4 アンダーカバー 正規品